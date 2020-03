टीवी का सबसे लोकप्रिय टीवी शो ‘द कपिल शर्मा शो’ इन दिनों भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी धूम मचा रहा है, यह शो देश-विदेश के लोगों का फेवरेट है। इस शो को देखने के लिए फैंस दूर-दूर से मुंबई आते है, तो वहीं लाखों लोग इसे अपने टीवी पर हर खूब देखते हैं। ऐसे में सभी के मन में एक सवाल हमेशा रहता है और वो ये कि शो की शूटिंग कैसे होती है और पर्दे के पीछे स्टार्स कैसे रहते हैं। लेकिन अब इस सवाल का जवाब खुद सोनी टीवी ने दे दिया है।

दरअसल, सोनी टीवी ने हाल ही में अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें आप शो की जज अर्चना पूरण सिंह को ‘द कपिल शर्मा शो’ के स्टेज पर घूमते, मेहमानों से मिलते और बातचीत करते देख सकते हैं। वीडियो में दिख रहा है कि, अर्चना सबसे पहले सेट के पीछे बने एक छोटे से मंदिर में माथा टेकती हैं। इसके बाद एक पतली सी गली से सेट तक पहुंचती हैं। इस दौरान अर्चना बताती हैं कि इसी पतली सी गली से उन्हें निकलना पड़ता है। ये वीडियो होली वाली एपिसोड का है जब अभिनेत्री काजोल अपनी को-स्टार्स शिवानी, यश्विनी और श्रुति हासन संग अपनी शार्ट फिल्म ‘देवी’ के प्रमोशन के लिए आई थीं।

वीडियो में दिख रहा है कि, अर्चना फिल्म ‘देवी’ के निर्माता निरंजन अयंगर से बातचीत करती हैं। निरंजन अर्चना को बताते हैं कि वो देवी के प्रमोशन के लिए आए हैं। वो शॉर्ट फिल्म के बाकी स्टारकास्ट का इंतजार कर रहे हैं, इनमें काजोल, नीना कुलकर्णी, शिवानी रघुवंशी, श्रुति हासन और यशस्विनी दायमा हैं। अर्चना कहती हैं कि उन्हें अमिताभ बच्चन की कही ये बात बिल्कुल ठीक लगती है कि इंतजार करना एक एक्टर की सच्ची नौकरी होती है। एक एक्टर को बहुत धैर्य रखना पड़ता है। उसे कभी शॉट रेडी होने का कभी सीन का, कभी जगह का या दूसरे लोगों का खूब इंतजार करना पड़ता है।

इसके बाद अर्चना ने अभिनेत्री शिवानी से सभी की मुलाकात करवाई और कहा कि वे शिवानी की बड़ी फैन हैं। वहीं इस वीडियो में आप टीम के सभी लोगों को स्टेज पर कुछ ना कुछ करते देख सकते है तो वहीं स्टार्स एक दूसरे संग बातचीत करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि, ‘द कपिल शर्मा शो’ में अर्चना पूरन सिंह जज की भूमिका में हैं। इसके अलावा कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, चंदन प्रभाकर, भारती सिंह और सुमोना चक्रवर्ती दर्शकों को हंसाने में कामयाब रहते हैं।

Catch a quick glimpse of the fun and entertainment that happens in #BehindTheScenes of #TheKapilSharmaShow. Don't miss another another episode filled with laughter tonight at 9:30 PM. @apshaha @itsKajolD pic.twitter.com/cpBV6yISqD

— Sony TV (@SonyTV) March 8, 2020