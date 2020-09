मुंबई की तुलना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) से किए जाने के बाद बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। संजय राउत ने हाल में कंगना रनौत को ‘हरामखोर लड़की’ बोला था, जिसपर बॉलीवुड अभिनेत्री ने अपना जवाब भी दिया। अब अभिनेत्री दिया मिर्जा ने भी इस मामले पर अपनी राय रखी है। दिया मिर्जा ने कहा कि ‘हरामखोर’ बोलने को लेकर संजय राउत को माफी मांगनी चाहिए।

संजय राउत की भाषा पर सख्त नाराजगी जताते हुए दिया मिर्जा ने कंगना रनौत के सपोर्ट में लिखा, ‘संजय राउत के द्वारा शब्द ‘हरामखोर’ का इस्तेमाल किए जाने का मैं सख्त निंदा करती हूं। सर, आपको पूरा अधिकार है कि आप कंगना ने जो कुछ कहा उस पर नाराजगी जताएं लेकिन ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने के लिए आपको माफी मांगनी चाहिए।’

दिया के इस ट्वीट पर लोग अपने-अपने तरीके से रिएक्शन दे रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। कई यूजर्स ने जहां दिया की बात से सहमति जताई तो वहीं कइयों का कहना है कि संजय राउत को अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए।

Strongly condemn the word ‘haramkhor’ used by @rautsanjay61. Sir you have every right to express your displeasure for what Kangana has said but you must apologise for using such language. https://t.co/6uY3AObCcw

— Dia Mirza (@deespeak) September 5, 2020