दिल्ली विधानसभा चुनाव: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जनार्दन द्विवेदी के बेटे ने थामा BJP का दामन

दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता जनार्दन द्विवेदी के बेटे समीर द्विवेदी मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए। भाजपा के महासचिव अरूण सिंह की मौजूदगी में समीर द्विवेदी भगवा दल में शामिल हुए।

समीर द्विवेदी के पिता जनार्दन द्विवेदी कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता हैं और वह एक दशक तक पार्टी के महासचिव रहे। समीर द्विवेदी ने कहा, “मैं पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल हुआ हूं… मैने भाजपा को इसलिए चुना क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए कार्यों से बेहद प्रेरित था।” कुछ समय पहले जनार्दन द्विवेदी एक धार्मिक कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ मंच साझा कर चुके हैं।

बता दें कि, दिल्ली चुनाव से ठीक पहले समीर द्विवेदी का भाजपा में जाना कांग्रेस के लिए किसी झटके से कम नहीं है। जनार्दन द्विवेदी कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाते रहे हैं। वह साल 2018 तक राज्यसभा सासंद भी रह चुके हैं। बेटे समीर के भाजपा का दामन थामने पर जनार्दन द्विवेदी ने कहा कि उन्हें इस बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर समीर ने बीजेपी जॉइन की है तो यह उनका खुद का फैसला है।

Senior Congress leader Janardan Dwivedi to ANI on his son Samir joining BJP: I have no information about this, If he is joining BJP then it is his independent decision. (file pic) https://t.co/rAWyoSJFEL pic.twitter.com/lNoyg0ZnAi

— ANI (@ANI) February 4, 2020