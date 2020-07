हमेशा अपने बयानों को लेकर मीडिया की सुर्खियों में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा एक बार फिर से सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए है, लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के ट्वीट पर बॉलीवुड अभिनेत्री दीया मिर्जा, मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर विशाल ददलानी, फिल्म निर्माता हंसल मेहता सहित कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रयाएं दी है।

जम्मू कश्मीर के सोपोर में बुधवार (1 जुलाई) की सुबह को सीआरपीएफ दल पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। इस आतंकी हमले में एक जवान शहीद हो गया, जबकि तीन अन्य सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। इस हमले में एक नागरिक की भी मौत हो गई है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) के मुताबिक, इस मुठभेड़ में आतंकियों ने एक नागरिक को निशाना बनाया। वह शख्‍स अपने पोते को घुमाने निकला था। पोता अपने दादा को रोड पर लेटा (मृत) पाकर उनकी छाती पर बैठकर बिलखने लगा। यह तस्‍वीर कैमरे में कैद हो गई। एक जवान ने बच्‍चे को अपने पास बुलाया फिर सुरक्षित स्‍थान पर ले गया। जहां साथी जवानों ने बच्‍चे को चुप कराया और उसकी मां को सौंप दिया।

घटना की दिल दहला देने वाली तस्वीरें व वीडियो सामने आईं हैं, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इस तस्वीर पर यूजर्स भी जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। जम्मू-कश्मीर में आतंक की यह सबसे भयावह तस्वीर है। इस बीच, भाजपा के राष्‍ट्रीय प्रवक्‍ता संबित पात्रा ने उस मासूम की फोटो शेयर कर ‘पुलित्‍जर लवर्स’ पर तंज कसा है। उनका यह ट्वीट कई नामी हस्तियों को मानवीय मूल्‍यों से परे लगा। कई सेलिब्रिटीज ने भाजपा नेता को इस ट्वीट के लिए लताड़ लगाई है। संबित पात्रा अपने इस ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहे हैं।

संबित पात्रा के ट्वीट पर बॉलीवुड अभिनेत्री दीया मिर्जा ने पूछा, ‘क्‍या आपमें रत्‍ती पर सहानुभूति भी नहीं बची है?’ इस पर संबित पात्रा ने अभिनेत्री को जवाब देते हुए कहा कि “इस वक्‍त आपको अपने दिल के पास प्‍लेकार्ड रखना चाहिए जिसपर लिखा हो कि ‘मैं कश्‍मीर में पाक समर्थित जिहाद के लिए शर्मिंदा हूं’ लेकिन आप सब सेलेटिक्‍व हैं… आप कभी ऐसा नहीं करेंगी…।” जब दीया ने कहा कि सवाल का जवाब नहीं दिया तो पात्रा ने कहा कि ‘मेरे मन में मेरी सेनाओं के लिए सहानुभूति हैं… हर भारतीय नागरिक के लिए है… चाहे वो किसी भी धर्म का हो।’

Madam …this is the time when You should hold a placard close to your heart reading “I am ashamed because of Pak sponsored Jihad in Kashmir”

But you all are selective ..

You’ll never do that .. https://t.co/pRuifNvD4r

