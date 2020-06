भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के एक बयान के खिलाफ बुधवार को राष्ट्रीय महिला आयोग का रुख किया।

संबित पात्रा ने आयोग से कहा कि ट्विटर पर पटवारी का बयान ‘महिला विरोधी’ है क्योंकि यह बेटियों को अनचाहा बताता है। बता दें कि, केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए जीतू पटवारी ने एक ट्वीट में कहा था कि विकास नाम के बेटे को जन्म देने का प्रयास किया गया था, लेकिन नोटबंदी, जीएसटी, मंहगाई, बेरोजगारी और आर्थिक मंदी नाम की पांच बेटियां पैदा हो गई।

इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए पात्रा ने पटवारी के ट्वीट को टैग करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग से इस पर संज्ञान लेने का अनुरोध किया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा ने कहा कि वह पटवारी से इस बारे में स्पष्टीकरण मांगेंगी। शर्मा ने कहा कि यह दुख की बात है कि इस तरह की मानसिकता वाले लोग खुद को नेता कहते हैं।

Sad that these people with this kind of mind set are calling themselves leaders. What are they teaching to their followers I wonder. Will ask for an explanation from him for sure. @sambitswaraj https://t.co/ETanvE65I5

