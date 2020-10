“मैं आपके ही चैनल पर यहीं हूं, उखाड़ लो जो उखाड़ना है”: ‘बिग बॉस’ का शो दिखाने पर सलमान खान के फैंस ने ‘रिपब्लिक टीवी’ के संस्थापक अर्नब गोस्वामी का उड़ाया मजाक

अंग्रेजी समाचार चैनल ‘रिपब्लिक टीवी’ के विवादास्पद एंकर और संस्थापक अर्नब गोस्वामी पिछले कई दिनों से अपने कार्यक्रम में बॉलिवुड के मशहूर अभिनेता सलमान खान पर लगातार हमला बोल रहे है। गोस्वामी की मांग है कि, वह सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर अपनी चुप्पी तोड़े। इस बीच, शनिवार की रात को सलमान खान को अपने रियलिटी शो ‘बिग बॉस’ के नए सीजन को धूमधाम के साथ लॉन्च करते हुए देखा गया। बिग बॉस के नए सीजन के लॉन्च के साथ ही अर्नब गोस्वामी सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए, लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं।

लगभग सभी मीडिया आउटलेट्स ने ‘बिग बॉस 14’ के कंटेस्टेंट को अपने समाचार चैनल पर लाइव अपटेड के साथ दिखाया। इस बीच, सलमान के कई प्रशंसकों ने अर्नब गोस्वामी के टीवी चैनलों के कथित पाखंड़ को उजागर किया। यूजर्स का कहना है कि, ‘रिपब्लिक भारत’ सलमान खान के रियलिटी शो को बढ़ावा देने में व्यस्त था। इसको लेकर यूजर्स ‘रिपब्लिक टीवी’ के संस्थापक अर्नब गोस्वामी को जमकर ट्रोल करने लगे। लोगों का कहना है कि, गोस्वामी उन्हीं पर निशाना साधते है और उनकी के शो को अपने चैनल पर दिखा रहे हैं।

देखें कुछ ऐसे ही ट्वीट:

Shocked to see #RepublicTV promoting Bigg Boss. So is #RepublicTV commercially driven too? @arnabofficial9 was preaching us to boycott this show, so where are his values now? #poochtahaibharat Mr. Arnab Goswami, what do you have to say to this?@shwetasinghkirt@ishkarnBHANDARI pic.twitter.com/J6NaCiA0sH

— Chaitali (@chaitalikhimji) October 2, 2020