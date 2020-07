खुद को नेपोटिज्म का शिकार बताकर ट्रोल हुए सैफ अली खान, यूजर्स ने ऐसे लिए मजे

बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से ही फिल्म इंडस्ट्री में चल रहे नेपोटिज्म का मुद्दा चल उठा और इस मुद्दे पर कई लोग खुलकर बोल रहे हैं। ऐसे में इस बारे में कई बड़े-बड़े स्टार्स भी अपनी बातें रख रहे हैं। इस बीच, सैफ अली खान ने भी नेपोटिज्म पर अपनी बेबाक राय रखी। उन्होंने कहा कि मैं खुद भी इसका शिकार रह चुका हूं लेकिन कोई इस बारे में बात नहीं करता।

द न्यू इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में सैफ अली खान ने बताया कि वह भी परिवारवाद का शिकार हो चुके हैं, लेकिन इस बारे में कभी किसी ने नहीं कहा। सैफ अली खान ने अपने इंटरव्यू में परिवारवाद के बारे में बात करते हुए कहा, “भारत में असमानता है, जिसे तलाशने की जरूरत है। परिवारवाद, पक्षपात और कैंप कई तरह के विषय यहां मौजूद हैं। यहां तक कि मैं भी भाई-भतीजावाद का शिकार हो चुका हूं, लेकिन कोई भी इस बारे में नहीं बोलता। मुझे खुशी है कि फिल्म संस्थानों के और लोग भी सामने आए हैं।”

बता दें कि, सैफ अली खान ने सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा में कैमियो किया है। उन्होंने सुशांत को लेकर कहा, ”वो बहुत ही टैलेंटेड गुड लुकिंग अभिनेता थे। मुझे लगता था कि उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। वो मेरे साथ बहुत पोलाइट थे और मेरी गेस्ट अपीरियंस से खुश भी था। वो कई विषयों के बारे में बात करता था जिनमें एस्ट्रोनॉमी और फिलॉस्फी शामिल है। मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझसे भी ज्यादा जानता था।”

हांलाकी, सैफ अली खान ने खुद को नेपोटिज्म का शिकार बताया तो शायद लोगों को यह बात रास नहीं आ रही। वह सोशल मीडिया यजर्स के निशाने पर आ गए और लोगों ने उन्हें ट्रोल कर शुरु कर दिया। इसके साथ ही सैफ को लेकर मिम्स बनाए जा रहे हैं।

देखें कुछ ऐसे ही ट्वीट

Saif Ali Khan : I am a victim of Nepotism. Peoples : pic.twitter.com/zNzzBxAzmx — Memes Buffering 🇮🇳 (@ashishcasm) July 2, 2020

Me to #SaifAliKhan when he talks about being victim of nepotism : pic.twitter.com/4PpqDA1TZ2 — Rajat (@rajatbisht21) July 2, 2020

#SaifAliKhan said that he has been a victim of #nepotisminbollywood

Meanwhile Bollywood- pic.twitter.com/gwo1VBBFzy — Kunwar Naunihal Singh (@KunwarNaunihal) July 2, 2020

Saif Ali Khan says that, he is the victim of nepotism… *Meanwhile, people be like : pic.twitter.com/8UA9lkECPt — 🎑Himanshu Seth🍁 (@tereMaalKaYaar) July 2, 2020

Saif Ali Khan's mother Sharmila Tagore was a big actress and his father Mansoor Pataudi was one of the richest persons back then and still he says that he had been victim of Nepotism.#SaifAliKhan be like : pic.twitter.com/UNbvf8RWz6 — Shubham Bhatt (@Shubharcasm) July 2, 2020

Saif Ali Khan in a interview said even i have been the victim of nepotism . Bollywood : pic.twitter.com/jr46ogDRsC — Ankur : cinemaphile 😉 (@AnkurVerma99) July 2, 2020

When Saif Ali Khan says that he’s a victim of nepotism and Twitter trolls him

Kareena Kapoor Khan: pic.twitter.com/el96WvX3VS — Sharanya (@sharanya_saha_) July 2, 2020

Saif ali khan calling himself a victim of nepotism Le public: pic.twitter.com/FYr8IAA8kk — Red Dot (@Pat_Se_Headsh0t) July 2, 2020