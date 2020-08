आरटीआई एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने सनसनीखेज खुलासा किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि भारत के चुनाव आयोग ने फरवरी 2020 में हुए दंगे के बाद उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सभी निवासियों की तस्वीरें और पते पुलिस के साथ साझा किए थे। साकेत गोखले ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के एक पत्र को साझा करते हुए कहा कि, तस्वीरों वाली पूरी मतदाता सूची को अवैध रूप से दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया था ताकि लोगों की ‘पहचान’ को सक्षम बनाया जा सके।

एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने अपने ट्वीट में लिखा, “आदेश की पहली पंक्ति स्वयं स्वीकार करती है कि पुलिस के साथ साझा मतदाता सूचियों में तस्वीरें नहीं हो सकती हैं। ECI ने इन नियमों को तोड़ा और दिल्ली पोग्रोम के बाद पुलिस को उपलब्ध इन पूर्ण मतदाता सूचियों को फोटो के साथ बनाया। यह किसी भी क्षेत्र में रहने वाले अल्पसंख्यकों की पहचान करने का एक आसान तरीका है।”

साकेत गोखले ने ट्विटर पर ECI की प्रवक्ता शेफाली शरण को टैग करते हुए उनसे कहा कि, “उनको यह स्पष्ट करना चाहिए कि- ऐसा नियमों के खिलाफ क्यों किया गया?”

उन्होंने अपने ट्वीट में आगे लिखा, “करोड़ों युवा मुस्लिम निर्दोष लोगों को पुलिस ने मनमाने तरीके से उठाया। क्या “चेहरे की पहचान” डेटाबेस के निर्माण के लिए अन्य स्थानों पर भी फोटो के साथ मतदाता सूचियों को साझा किया जा रहा है? यह गंभीर है!”

The 1st line of the order itself admits that voter lists shared with police CANNOT contain photos.

ECI broke these rules & made these full voter lists WITH PHOTOS available to police after the Delhi pogrom.

This is an easy way to identify minorities living in any area.

