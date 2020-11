तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने सुशील कुमार मोदी को लेकर बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार में बनी नई सरकार में भाजपा नेता सुशील मोदी को शामिल नहीं किए जाने पर शिवानंद तिवारी ने अपनी प्रतिक्रियां दी है। शिवानंद तिवारी ने सुशील मोदी पर भाजपा के अन्य नेताओं के साथ ज्याद्ती का आरोप लगाया है।

समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए शिवानंद तिवारी ने कहा कि, “सुशील कुमार मोदी की भूमिका भाजपा के कम और नीतीश कुमार के सहयोगी की अधिक हो गई थी। मुझे लगता है कि इसी वजह से इस बार भाजपा ने उन्हें हटा दिया है। वह अन्य भाजपा के दूसरे नेताओं को उठने नहीं दे रहे थे। वह रोजाना सभी विषयों पर बोलते थे और अखबार/टीवी में छपने के बिना नहीं रह सकते थे।”

शिवानंद तिवारी ने आगे कहा कि, “सुशील कुमार मोदी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, वह मेरे छोटे भाई की तरह हैं। लेकिन उनके व्यक्तित्व में गहराई की कमी है। मुझे लगता है कि यही कारण है कि भाजपा नेतृत्व ने उन्हें इस बार राज्य मंत्रिमंडल में पद नहीं दिया।”

I have no animosity with him, he is like my younger brother. But his personality used to reflect a lack of depth. I think this is the reason BJP leadership did not give him a post in the state cabinet this time: Shivanand Tiwari, RJD https://t.co/rQgnKIZ2KF

