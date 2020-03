बॉलीवुड की मशहूर सिंगर कनिका कपूर को कोरोना वायरस होने की पुष्टि हुई है, लखनऊ में उन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। लंदन से लौटने के बाद कनिका कपूर कई लोगों के संपर्क में आईं इस बात को लेकर काफी हंगामा मचा है। रिपोर्ट्स की मानें तो वह पार्टी में शामिल हुईं जिसकी वजह से कई लोगों को इन्फेक्शन का खतरा है। इस बीच, बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता ऋषि कपूर ने “कूपर” को लेकर एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

ऋषि कपूर ने येस बैंक के सीईओ राणा कपूर के साथ सिंगर कनिका कपूर की फोटो शेयर करते हुए अपने ट्विटर हैंडल एक ट्वीट किया है। इन दोनों फोटो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, “आज कल कुछ ‘कपूर’ लोगों पर टाइम भारी है। डरता हूं, हे मालिक रक्षा करना, दूसरे कपूरों की। कोई गलत काम ना हो कभी। जय माता दी।”

इस ट्वीट के बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया और लखनऊ के ताज होटल पर भी सवाल उठाए। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, “ठीक, चलो दिल्ली एयरपोर्ट से निकल आई। द ताज लखनऊ होटल जैसी स्थापना में मेहमानों की स्क्रीन करने की सुविधा क्यों नहीं थी? आखिर ताज एक बहुत बड़ा नाम और एक संपत्ति है। निश्चित रूप से वे पता लगा सकते थे!”

बता दें कि, अभिनेता ऋषि कपूर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले अभिनेताओं में से एक हैं। ऋषि अक्सर अपने विवादित ट्वीट्स और अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं।

Think. Chalo Delhi airport se to nikal gayi. Why an establishment like The Taj Lucknow Hotel didn’t have the facility to screen visitors? After all the Taj is a huge name and a property. Surely they could have detected!

— Rishi Kapoor (@chintskap) March 20, 2020