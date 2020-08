स्वीडन में शुक्रवार रात को सैकड़ों लोग दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं के खिलाफ सड़कों पर उतर आए, जिससे शहर में दंगे भड़क उठे। ख़बरों के मुताबिक, दक्षिणपंथियों ने पहले कुरान को जला दिया था जिसके बाद नाराज लोगों ने आक्रामक विरोध प्रदर्शन किया।

दरअसल, दक्षिण स्वीडन के माल्मो शहर में 300 लोग इस्लाम विरोधी गतिविधियों का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए। बताया जा रहा कि पहले दिन में दक्षिणपंथी चरमपंथियों द्वारा कुरान की प्रति को जलाया गया था, जिसके विरोध में प्रदर्शन हुआ। इसके बाद दंगा इस कदर भड़का कि कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पत्थर फेंके और कार के टायर में आग लगा दी। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सड़कों पर टायर जालाए जा रहे हैं और मालम शहर में धुआं ही धुआं है।

पुलिस ने कहा कि दिन में दक्षिणपंथी चरमपंथियों द्वारा माल्मो में कुरान की एक प्रति जला दी गई थी। जिसके बाद यह दंगा भड़का। पुलिस ने कहा कि दंगाइयों ने पुलिस और आपातकालीन सेवाओं की गाड़ियों में भी आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक, अभी तक दंगा पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया है और हम इस पर नियंत्रण पाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं।

They are burning tires, polluting the whole area. These are the immigrants living in Malmo.

It never used to happen here, Sweden was a beautiful & peaceful place. pic.twitter.com/DVxYCQrbTa

— Nora Armstrong🇸🇪 (@NoraVerystrong) August 29, 2020