गुजरात के एक धार्मिक नेता और स्वामीनारायण मंदिर से जुड़े स्वामी कृष्णस्वरूप दासजी अपने एक आपत्तिजनक बयान को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए है, लोग उनकी जमकर आलोचना कर रहे है। वहीं, बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रिचा चड्ढा और दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी ट्वीट करके स्वामी के बयान की कड़ी आलोचना की है।

धार्मिक नेता के बयान पर स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर लिखा, “खुद को स्वामी कहने वाले कैसी घटिया सोच रखते हैं। ऐसे ढोंगी, समाज पर एक धब्बा हैं। इस घटिया आदमी के ट्रस्ट के कॉलेज ने छात्राओं के कपड़े उतरवाके माहवारी की चेकिंग की! और अब ये आदमी अपनी घटिया सोच जग जाहिर कर रहा है! सरकार इस ढोंगी पर FIR दर्ज करे और इस कॉलेज को भी टेक ओवर करे!”

वहीं, ऋचा चड्ढा ने अपने ट्वीट में लिखा, इस शख्स ने 9 महीने तक कोख में रहकर पीरियड ब्लड से पोषक तत्व लिए, सब बेकार किया। ऋचा चड्ढा का ये ट्वीट इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। उनके इस ट्वीट सोशल मीडिया यूजर्स जमकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे है।

For 9 months, this guy ⬇️ was floating in and using up nutrients from period blood in the womb. What a waste! pic.twitter.com/gscFctm9Np

— TheRichaChadha (@RichaChadha) February 18, 2020