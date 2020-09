रिपोर्टर की गालियों को लाइव प्रसारण करने के लिए ‘रिपब्लिक टीवी’ को करना पड़ा शर्मिंदगी का सामना, वीडियो वायरल होने के बाद चैनल ने जारी किया असाधारण स्पष्टीकरण

अंग्रेजी समाचार चैनल ‘रिपब्लिक टीवी’ के विवादास्पद एंकर और संस्थापक अर्नब गोस्वामी के टीवी चैनल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक रिपोर्टर की गाली देते हुए आवाज सुनाई दे रही है, जिसका लाइव प्रसारण ‘रिपब्लिक टीवी’ पर हो जाता है। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स अर्नब गोस्वामी के ‘रिपब्लिक टीवी’ और गाली देने वाले रिपोर्टर की जमकर आलोचना कर रहे हैं। वहीं, सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का सामना करने के बाद चैनल ने इस मामले को लेकर एक स्पष्टीकरण जारी किया है।

बता दें कि, सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स के इस्तेमाल के आरोपों की जांच कर रहा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) एक टीम ने शुक्रवार को सुबह करीब 6:40 बजे रिया चक्रवर्ती के घर प्राइम रोज अपार्टमेंट और सैमुअल मिरांडा के घर पर छापा मारा। शौविक के घर पर साढ़े तीन घंटे सर्च ऑपरेशन चला। एनसीबी ने उन्‍हें पूछताछ के लिए समन दिया है, जिस पर शौविक ने साथ जाने की इच्‍छा जाहिर की। जबकि मिरांडा के घर दो घंटे की छापेमारी के बाद उन्‍हें हिरासत में ले लिया गया है। एनसीबी पूछताछ के लिए सैमुअल मिरांडा को दफ्तर लेकर गई है।

इसी दौरान घटनास्थल पर मौजूद एक रिपोर्टर गाड़ी के पीछे जाते हुए एकदम से “Fu** Maadharc*od” की गालियां दे देता है, जिसका ‘रिपब्लिक टीवी’ पर लाइव प्रसारण हो जाता है। सोशल मीडिया पर लोग दावा कर रहे है कि, गालियां देना वाला रिपोर्टर ‘रिपब्लिक टीवी’ का है, जबकी चैनल ने इस बात से इंकार किया है। लेकिन, यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को लेकर लोग अर्नब गोस्वामी और ‘रिपब्लिक टीवी’ की जमकर आलोचना कर रहे हैं।

व्यापक आलोचनाओं का सामना करते हुए रिपब्लिक टीवी ने एक स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि प्रश्न में गालियां देने वाला रिपोर्टर अर्नब गोस्वामी के चैनल के लिए काम नहीं करता है। रिपब्लिक टीवी ने एक बयान में कहा, ”असंवेदनशील भाषा का उपयोग करने वाले एक रिपोर्टर की वीडियो क्लिप वायरल हो रही है। रिपोर्टर रिपब्लिक टीवी से नहीं बल्कि किसी अन्य चैनल का है और वह हमारी कार में लिफ्ट ले रहा था। प्रश्न उस रिपोर्टर पर निर्देशित किए जा सकते हैं। रिपोर्टर को रिपब्लिक का बताने पर रिपब्लिक उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा।”

A reporter's clip using unparliamentary language is doing rounds. The reporter ISN'T FROM REPUBLIC but from another channel & was taking a lift in our car. Questions may be directed at that reporter. Republic will take STRONG LEGAL ACTION against anyone ascribing it to Republic

