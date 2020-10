फर्जी टेलीविन रेटिंग प्वाइंट्स (टीआरपी) रैकेट के मामले में अर्नब गोस्वामी की कथित संलिप्तता को लेकर चल रही जांच के बीच एक खतरनाक मोड़ सामने आ गया है। रिपब्लिक टीवी के संस्थापक ने महाराष्ट्र के एक मंत्री पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि, वो कहते है कि अर्नब गोस्वामी जांच में फंस जाएंगे और आत्महत्या कर लेगें।

रिपब्लिक टीवी के अनुसार, उनके एक अंडरकवर रिपोर्टर ने गुप्त रूप से एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक का एक वीडियो रिकॉर्ड किया है। चैनल ने दावा किया कि नवाब मलिक ने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ साजिश रचने की बात कबूल कर ली है। चैनल का दावा है कि, मलिक ने कहा कि वह जांच में फंसेंगे और आत्महत्या कर लेंगे। गोस्वामी ने महाराष्ट्र के मंत्री पर सनसनीखेज आरोप लगाने के बाद बिग बॉस के होस्ट सलमान खान के खिलाफ भी तीखा हमला किया।

गोस्वामी ने अपने टीवी चैनल पर कहा, ”मैं 8 अक्टूबर से ही यह कह रहा हूं, यह एक झूठा मामला है और वे मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे है। मेरी बात को समझें। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, उन्हें कैसे पता चलता है कि मैं फंसने वाला हूं? यह एक विश्वसनीय जांच नहीं है, यह एक राजनीतिक साजिश है। वे कह रहे हैं कि मैं फंस जाऊंगा और फिर आत्महत्या कर लूंगा। वे कह रहे हैं कि देश के नंबर एक नेटवर्क के एडिटर-इन-चीफ फंस जाएंगे और फिर वह आत्महत्या कर लेंगे।”

रिपब्लिक टीवी द्वारा प्रसारित वीडियो में मलिक को गोस्वामी की आत्महत्या से संबंधित टिप्पणियां करते हुए नहीं दिखाया गया है। बता दें कि, ख़बर लिखे जाने तक महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने रिपब्लिक टीवी पर उनके खिलाफ सनसनीखेज आरोपों पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है।

अपने टीवी चैनल पर बोलते हुए गोस्वामी ने पूछा, “आप ऐसी टिप्पणी क्यों करते हैं। आत्महत्या पर, आपने SSR (सुशांत सिंह राजपूत) मामले में भी यही कहा। मैं आपको नवाब मलिक से कहना चाहता हूं कि मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। अपने आप को देखें और सोचें कि आपने क्या टिप्पणी की है।”

