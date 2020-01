अभिनेता रामी यूसुफ ने टीवी शृंखला ‘रामी’ में अपने किरदार के लिए अपना पहला ‘गोल्डन ग्लोब अवार्ड’ जीता। उन्होंने ‘टीवी सीरीज म्यूजिकल या कॉमेडी श्रेणी’ में बतौर अभिनेता सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए यह अवार्ड अपने नाम किया। ये अवॉर्ड सेरेमनी अमेरिका के लॉस एंजिलिस शहर, बेवर्ली हिल्टन होटल में दिया गया।

गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड लेने के बाद रामी यूसुफ ने अल्लाहु अकबर का जिक्र किया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उनका यह वीडियो अब चर्चा का विषय बन गया है। वहीं, दूसरी और कुछ भारतीय ट्विटर यूजर्स कांग्रेस सांसद शशि थरूर को यह वीडियो देखने की सलाह दे रहे हैं।

रविवार रात अभिनेत्रियों जेनिफर एनिस्टन और रीज विदरस्पून से पुरस्कार ग्रहण करने के दौरान रामी यूसुफ ने कहा, “इसके लिए मैं सबसे पहले अपने भगवान को धन्यवाद देना चाहूंगा। अल्लाहु अकबर। भगवान को धन्यवाद। यह भगवान का धन्यवाद है। देखिए, मैं जानता हूं कि आप लोगों ने मेरा शो नहीं देखा है। हमने न्यूजर्सी में रहने वाले एक अरब मुस्लिम परिवार पर एक विशिष्ट शो बनाया और यह बहुत मायने रखता है।”

यूसुफ का यह वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इतना ही नहीं इस वीडियो पर ट्विटर यूजर्स भी जमकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे है। वहीं, कुछ भारतीय ट्विटर यूजर्स का कहना है कि, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केरल की तिरुअनंतपुरम सीट से सांसद शशि थरूर को यह वीडियो जरुर देखन चाहिए।

देखिए कुछ ऐसे ही ट्वीट

Woke up to Ramy Youssef saying Allahu Akbar on the Golden Globe stage so I think it's gonna be a good day. pic.twitter.com/bLPq7K4prV — Mohamed Hassan (@MHassan_1) January 6, 2020

Ramy Youssef saying Allahu Akbar during his speech was my favorite thing of the night. — ZAK (@Zakiyyah6) January 6, 2020

Shashi Tharoor will not like this. https://t.co/8iv2Eegn7E — Shahana Yasmin (@shahana_y) January 6, 2020

Sweet! @ShashiTharoor might consider a long essay why this was rather unnecessary 😛 https://t.co/bC4pp0I69v — Sadiq ‘Sameer’ Bhat (@sadiquiz) January 6, 2020