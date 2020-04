भारत में तेजी से फैल रहे खरतनाक कोरोना वायरस महामारी के बीच राजस्थान से देश को शर्मशार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक अस्पताल ने कथित तौर पर गर्भवती महिला का इलाज करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह मुस्लिम थी।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, राजस्थान के भरतपुर में स्थित जनाना अस्पताल में एक गर्भवती महिला को धर्म का हवाला देते हुए कथित तौर पर भर्ती करने से इनकार कर दिया गया। पीड़ित महिला के पति का आरोप है कि अस्पताल के कर्मचारियों ने उन्हें जयपुर के एक अस्पताल में जाने को कहा, क्योंकि हम मुस्लिम हैं। पीड़िता के पति का कहना है कि अभी उन्होंने भरतपुर पार भी नहीं किया था कि उनकी पत्नी ने रास्ते में ही बच्चे को जन्म दे दिया और नवजात की मौत हो गई।

वहीं, इस पूरे मामले पर जनाना अस्पताल के प्राचार्य डॉ. रूपेंद्र झा का कहना है कि वह इस मामले पर अभी कुछ भी नहीं कहेंगे। उन्होंने कहा कि, वे जांच के बाद इस मामले में कुछ कह पाएंगे।

Rajasthan: A pregnant woman was allegedly denied admission into Janana Hospital, Bharatpur citing her religion. Dr. Rupendra Jha, Principal, Janana Hospital, Bharatpur says, "I will able to say something once the investigation is done." pic.twitter.com/dqiIeiSWmf

— ANI (@ANI) April 5, 2020