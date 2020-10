राजस्थान के कांग्रेस विधायक कैलाश त्रिवेदी का कोरोना वायरस (कोविड-19) से निधन हो गया है। उन्होंने देश की राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मंगलवार को सुबह अंतिम सांस ली। वो 65 साल के थे। त्रिवेदी भीलवाड़ा से विधायक थे। उन्हें कुछ दिन पहले तबीयत खराब होने के बाद गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। वो कोरोना पॉजिटिव थे।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कैलाश त्रिवेदी के निधन पर दुख जताया है। राजस्थान कांग्रेस के प्रमुख गोविंद सिंह दोतासरा, पूर्व उप-मुख्यमंत्री सचिन पायलट और विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी समेत कई नेताओं ने त्रिवेदी के निधन पर शोक जताया।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट में लिखा, भीलवाड़ा के विधायक और कांग्रेस नेता कैलाश त्रिवेदी के निधन पर गहरा दुख हुआ है। उनके परिवार के सदस्यों और समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। इस कठिन समय में वे मजबूत बने रहें। उनकी आत्मा को शांति मिले।

Deeply saddened at the passing away of Sahara, Bhilwara MLA & Congress leader Kailash Trivedi ji. My heartfelt condolences to his family members & supporters. May they remain strong in this difficult time. May his soul rest in peace. #Rajasthan

