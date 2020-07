देश में तेजी से फैल रहे घातक कोरोना वायरस और चीन के मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार हमलावर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंगलवार (21 जुलाई) को उन्हीं के अंदाज में पलटवार करते हुए शाहीन बाग से लेकर राजस्थान की लड़ाई तक छह महीने की उनकी ‘उपलब्धियां’ गिनाईं। बता दें कि, इससे पहले राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर अपना हमला जारी रखते हुए केंद्र सरकार के बहुचर्चित ‘आत्मनिर्भर’ कार्यक्रम पर तंज कसा था।

राहुल गांधी का कहना है कि सरकार द्वारा फरवरी से ही इस तरह की योजनाओं को अधिक प्राथमिकता दी जा रही है और महत्वपूर्ण कार्यों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिस कारण देश में कोरोना वायरस (कोविड-19) के मामले जुलाई के तीसरे सप्ताह तक 11 लाख हो गए हैं।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने टि्वटर पर राहुल गांधी पर तंज कसते हुए लिखा, “राहुल गांधी जी आप अपनी पिछले छह महीने की उपलब्धियों पर भी ध्यान दें। फरवरी: शाहीन बाग और दंगे, मार्च: ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश की सत्ता गंवाना, अप्रैल: प्रवासी मजदूरों को उकसाना, मई: कांग्रेस की ऐतिहासिक हार की छठी सालगिरह, जून: चीन का बचाव करना, जुलाई: राजस्थान में कांग्रेस पतन के कगार पर।”

जावड़ेकर यहीं नहीं रुके और आगे आगे लिखा, “राहुल बाबा आप भारत की कोरोना के खिलाफ जारी जंग की उपलब्धियों पर भी गौर करें, औसतन मामलों, वायरस से मृतकों और सक्रिय मामलों की तुलना में देश की स्थिति अमेरिका, यूरोप और ब्राजील के मुकाबले कहीं बेहतर है। आपने मोमबत्तियां जलाने का मजाक उड़ाकर देश की जनता और कोरोना योद्धाओं का मखौल उड़ाया है।”

Rahul Baba note India’s achievements in "war against #Corona".India has the least average cases, active cases and death rate than the US, Europe and Brazil. By making fun of candle lights, @RahulGandhi ji you have insulted the people of India & brave Corona warriors.@BJP4India

— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) July 21, 2020