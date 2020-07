कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने शनिवार (11 जुलाई) को मध्य प्रदेश के रीवा में एक सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना को एशिया की सबसे बड़ी परियोजना बताने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने सिर्फ एक शब्द लिखा- “असत्याग्रही”।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के एक ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कहा, ‘‘असत्याग्रही!’’ राहुल गांधी का यह ट्वीट कुछ दी देर में सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गया। उनके इस ट्वीट पर कई सोशल मीडिया यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। वहीं, राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद कांग्रेस के समर्थकों ने भी प्रधानमंत्री पर झूठ बोलने का आरोप लगाया।

गौरतलब है कि, प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के रीवा में 750 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शुभारंभ करते हुए कहा, ‘‘रीवा का यह सौर ऊर्जा संयंत्र इस पूरे क्षेत्र को इस दशक में ऊर्जा का बहुत बड़ा केन्द्र बनाने में मदद करेगा।” उन्होंने यह भी कहा, ‘‘आज रीवा ने वाकई इतिहास रच दिया है। रीवा की पहचान मां नर्मदा के नाम से और सफेद बाघ से रही है। अब इसमें एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना का नाम भी जुड़ गया है।’’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के इसी ट्वीट को रिट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने लिखा ‘‘असत्याग्रही!’’ राहुल गांधी के इस ट्वीट के तुरंत बाद अन्य कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी को ट्रोल करना शुरू कर दिया। उन्होंने पीएम को झूठा करार दिया। कई लोगों ने लिखा कि, “मेरे प्रधानमंत्री झूठे हैं।”

देखें कुछ ऐसे ही ट्वीट

FEKU claims Asia's largest (Rewa, 750 MW) is in Madhya Pradesh.

But World's largest (Pavagada, 2000 MW) is in Karnataka

So according to Feku, Karnataka is not in Asia and MP is not in the world

And 750 > 2000 😄#AsatyagrahiModihttps://t.co/7GwWjkqPwg

