प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार की शाम 6 बजे राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन से ठीक एक घंटे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उन्हें चीन को लेकर खुली चुनौती दी है। उन्होंने भारत-चीन के बीच सीमा पर पिछले छह महीने से जारी गतिरोध को लेकर पीएम पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम देश को बताएं कि चीन भारतीय क्षेत्र कब खाली करेगा।

राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा, “डियर पीएम मोदी, अपने 6 बजे के संबोधन में देश को वो तारीख बताएं, जब आप भारत की जमीन से चीनियों को खदेड़ देंगे।”

Dear PM, In your 6pm address, please tell the nation the date by which you will throw the Chinese out of Indian territory. Thank you. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 20, 2020

इससे पहले मंगलवार को केरल में अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के दौरे के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर कोरोना को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा था, “मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में कोविड प्रबंधन की समीक्षा की। राज्य और केंद्र सरकार आरोप-प्रत्यारोप का खेल खेल रही हैं, जबकि कोरोना तेजी से फैल रहा है। सभी को कोरोना को हराने के लिए ध्यान देना चाहिए।”

Reviewed Covid management in my constituency. The state and central governments are playing a blame-game while Covid is spreading rapidly. It’s critical this stops and everyone focuses on defeating Covid. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 20, 2020

बता दें कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट कर दी है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा, “आज शाम 6 बजे राष्ट्र के नाम संदेश दूंगा। अपने देशवासियों से एक संदेश साझा करूंगा। आप जरूर जुड़ें।”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राष्ट्र के नाम संदेश का विषय क्या होगा, इसको लेकर अटकलें लगने लगीं हैं। संभावना है कि प्रधानमंत्री मोदी कोरोना से जुड़े विषयों पर देश की जनता को संदेश दे सकते हैं। आने वाले त्याहारों को लेकर प्रधानमंत्री अपने संबोधन में जनता से सावधान रहने की अपील कर सकते हैं।

आज शाम 6 बजे राष्ट्र के नाम संदेश दूंगा। आप जरूर जुड़ें। Will be sharing a message with my fellow citizens at 6 PM this evening. — Narendra Modi (@narendramodi) October 20, 2020

बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, देश में कोरोनावायरस संक्रमण के 46,790 नए मामले सामने आए हैं जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 75,97,63,000 हो गई है। वहीं, पिछले 24 घंटे में 587 लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,15,197 हो गई है। राहत की बात यह है कि पिछले तीन महीनों में पहली बार संक्रमण के नए मामले सबसे कम आए हैं। इससे पहले, 23 जुलाई को 50 हजार से कम (45,720) नए मामले दर्ज किए गए थे।