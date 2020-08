कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था की खराब सेहत को लेकर आगाह किया है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इकॉनमी और रोजगार के मोर्चे पर अभी और बुरी खबरें आ सकती हैं।

राहुल गांधी ने शुक्रवार (7 अगस्त) को पीपल्स कॉन्फिडेंस लेवल से जुड़े एक ग्राफ को शेयर करते हुए ट्वीट किया, “आरबीआई ने ‘देश के असल मूड’ का खुलासा किया है: लोगों का कॉन्फिडेंस अब तक के सबसे निचले स्तर पर। भय और असुरक्षा अब तक के सबसे उच्च स्तर पर। अर्थव्यवस्था और नौकरियों के मोर्चे पर और बुरी खबरें आने की उम्मीद है।” बता दें कि, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष चीन, अर्थव्यवस्था और कोरोना वायरस के मोर्चे पर लगातार मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं।

RBI reveals the real 'Mood of the Nation':

People's confidence at all time low.

Fear and insecurity at all time high.

Expect more bad news on the economy and jobs front. pic.twitter.com/zaOWwwys8d

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 7, 2020