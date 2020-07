राहुल गांधी बोले- भारतीय मीडिया के बड़े हिस्से पर फासीवादी ताकतों का कब्जा

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज भारतीय मीडिया के एक बड़े हिस्से पर फासीवादी ताकतों ने कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि वह अपने विचारों को वीडियो के जरिए जनता के साथ साझा करते रहेंगे।

राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा, “आज भारतीय समाचार माध्यमों के एक बड़े हिस्से पर फासीवादी हितों ने कब्जा कर लिया है। टेलीविजन चैनल नफरत से भरे नैरेटिव सेट कर रहे हैं। टीवी चैनलों, वॉटसएस फॉरवर्ड और झूठी खबरों द्वारा एक नफरत भरी कहानी फैलाई जा रही है।”

राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में आगे कहा, “मैं हमारे करेंट अफेयर्स, इतिहास, मौजूदा संकट को स्पष्ट करना और उन तक पहुंचाना चाहता हूं जो सच्चाई में विश्वास करते हैं। कल (मंगलवार) से मैं आपके साथ वीडियो के जरिए अपने विचार साझा करूंगा।”

I want to make our current affairs, history and crisis clear and accessible for those interested in the truth.

From tomorrow, I’ll be sharing my thoughts with you on video.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 13, 2020