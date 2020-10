कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो शेयर कर उन पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के एक वैश्विक पवन ऊर्जा के सीईओ के साथ बातचीत का वीडियो शेयर कर तंज कसा है, जिसके बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों पक्ष ट्विटर पर एक दूसरे को ट्रोल और हमला कर रहे हैं।

राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी और वेस्टस के सीईओ हेनरिक एंडरसन की बातचीत का वीडियो साझा करते हुए ट्वीट किया, “भारत के लिए वास्तविक खतरा यह नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री को समझ नहीं है। खतरा यह है कि उनके आसपास किसी में भी उन्हें कुछ बताने की हिम्मत नहीं है।”

इस वीडियो में मोदी विंड एनर्जी को लेकर बात कर रहे हैं। वेस्टस के सीईओ प्रधानमंत्री मोदी की बात सुनने के बाद मुस्कुराते हुए कहते हैं कि उनके विचार कंपनी के वैज्ञानिकों को चुनौती देंगे और साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को डेनमार्क में कंपनी का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया।

The real danger to India isn’t that our PM doesn’t understand. It’s the fact that nobody around him has the guts to tell him. pic.twitter.com/ppUeBeGwpk — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 9, 2020

राहुल के इस ट्वीट के बाद, स्‍मृति ईरानी, पीयूष गोयल समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने कांग्रेस नेता की समझ पर सवाल उठाए। भाजपा प्रवक्‍ता संबित पात्रा ने तो इस दिशा में रिसर्च से जुड़ी खबरें ट्वीट करते हुए कहा कि वक्‍त मिलने पर राहुल गांधी इन्‍हें पढ़ लें।

अमेठी में राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव में हराने वाली केंद्रीय मंत्री स्‍मृति ईरानी ने कहा, “ऐसा लगता है कि कांग्रेस का असली खतरा बढ़ता जा रहा है और किसी में भी युवराज को कुछ और बताने की हिम्‍मत नहीं है।”

They say ignorance is bliss, but rarely in Indian politics has an individual made a conscious effort to sustain his ignorance. It seems the real danger to the Congress flourishes unabashedly and no one seems to have the guts to tell the Yuvraj otherwise. https://t.co/NmQHgkqX5M — Smriti Z Irani (@smritiirani) October 9, 2020

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल को जवाब देते हुए कहा, “राहुल गांधी के आसपास किसी को भी यह बताने की हिम्मत नहीं है कि वह नहीं समझते हैं। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों का मजाक उड़ा रहे हैं, जबकि दुनिया की अग्रणी कंपनी के सीईओ ने उनकी सराहना की है।” गोयल ने अपने इस ट्वीट के साथ एक विदेशी मीडिया हाउस के हवा से पानी निकालने का हवाला देने वाला लिंक साझा किया।

Nobody around Rahul Gandhi has the guts to tell him that he doesn’t understand. He mocks PM @NarendraModi’s ideas when CEO of the world’s leading company endorses themhttps://t.co/XR0bqv4wSd https://t.co/KnuymPTcut — Piyush Goyal (@PiyushGoyal) October 9, 2020

भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल को ‘एंटाइटल्ड ब्राट’ और ‘क्लूलेस’ बताया। उन्होंने कहा, “अज्ञानता का कोई इलाज नहीं है। राहुल को लगता है कि पूरे विश्व में जैसे वह है, वैसा ही सब हैं।” उन्होंने आगे कहा, “वह प्रधानमंत्री के विचारों का तब मजाक बना रहे हैं, जब दुनिया की प्रमुख पवन ऊर्जा कंपनी के सीईओ उन्हें प्रेरणादायक बताया है। वीडियो के अंतिम बिट को स्वयं पोस्ट करें।”

There is no cure for ignorance and entitlement. Entitled brat Rahul thinks everyone around the world is as clueless as he is… He mocks PM’s ideas when CEO of world’s leading wind energy company terms them inspirational! Watch the last bit of the video he himself has posted… https://t.co/Cznl5JpOkD — Amit Malviya (@amitmalviya) October 9, 2020

भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी राहुल का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, “राहुलजी कल सुबह कृपया रात को उठें और उन दो वैज्ञानिक पत्रों को पढ़ें जिन्हें मैंने इसके साथ जोड़ा है। हालांकि मुझे यकीन है कि आपके गैर-कार्यशील मानसिक ‘टर्बाइन’ की स्थिति को देखते हुए आप इस विषय की जटिलता को नहीं समझ पाएंगे।” पात्रा ने कुछ पत्रिकाओं का लिंक भी साझा किया, जिससे पता चला कि पवन टर्बाइन पतली हवा से पानी बना सकते हैं।