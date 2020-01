पाकिस्तान के ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर हमले की राहुल गांधी ने की निंदा

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पाकिस्तान स्थित सिखों के धार्मिक स्थल ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर भीड़ के कथित पथराव एवं नारेबाजी की घटना की निंदा करते हुए शनिवार को कहा कि परस्पर सम्मान और प्रेम की बदौलत ही धर्मान्धता के जहर को खत्म किया जा सकता है।

राहुल गांधी ने शनिवार को ट्वीट कर कहा, ‘ननकाना साहिब पर हमला निंदनीय है और इसकी खुल कर भर्त्सना करनी चाहिए।’ गांधी ने कहा, ‘धर्मान्धता खतरनाक है और यह बहुत पुराना जहर है जिसकी कोई सीमा नहीं होती। प्रेम, परस्पर सम्मान और समझ ही इस जहर को खत्म करती है।”

इस घटना के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुज्जफरनगर में संवाददाताओं से कहा कि ऐसी किसी भी घटना की निंदा होनी चाहिए। कांग्रेस के कई अन्य नेताओं ने भी इस घटना की भर्त्सना की है।

पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, ‘ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर हुआ हमला मानवता के आदर्शों व धार्मिक मूल्यों को शर्मसार करने वाली घटना है। इस हमले के लिए सीधे तौर पर पाकिस्तान की सरकार ज़िम्मेवार है। इस घटना की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं।’ उन्होंने कहा, ‘पाकिस्तान की सरकार ननकाना साहिब की सुरक्षा सुनिश्चित करे।’

पाकिस्तान में ननकाना साहिब पर भीड़ के हमले पर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, “मुझे इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है। ननकाना साहिब सिखों के लिए एक पवित्र स्थान है और सभी धर्मों के लोग इसका सम्मान करते हैं। अगर ऐसी कोई घटना हुई है, तो हम सभी इसकी कड़ी निंदा करते हैं।”

Ghulam Nabi Azad, Congress on mob attack on #NankanaSahib in Pakistan y'day: I don't have much information about it. Nankana Sahib is a sacred place for Sikhs and people of all religions have respect for it. If such an incident has occurred, all of us strongly condemn it. pic.twitter.com/z2d6aHQ4iO

