कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने देश में 21 दिनों के लॉकडाउन के दौरान मजदूरों एवं गरीबों के सामने पेश आ रही मुश्किलों का हवाला देते हुए शुक्रवार (27 मार्च) को कहा कि सरकार को इस संकट से दया भाव के साथ निपटने की जरूरत है।

गरीबों और मजदूरों की परेशानी से जुड़ी एक खबर साझा करते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया, “लॉकडाउन हमारे गरीब और कमजोर लोगों को तबाह कर देगा। यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा जिसे हम प्यार करते हैं। भारत ब्लैक एंड वाइट नहीं है। हमारे फैसलों पर ध्यान से विचार करना होगा। इस संकट से निपटने के लिए एक अधिक गंभीर और दयालु दृष्टिकोण की आवश्यकता है। अभी भी बहुत देर नहीं हुई है।”

The lockdown will devastate our poor & weak. It will deliver a heavy blow to the India we love. India isn’t black & white. Our decisions have to be carefully thought through. A more nuanced & compassionate approach is required to deal with this crisis. It’s still not too late. pic.twitter.com/qZuoABfOMi

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 27, 2020