मशहूर उर्दू शायर राहत इंदौरी का कोरोना वायरस संक्रमण से मंगलवार (11 अगस्त) को निधन हो गया। कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद राहत इंदौरी को इलाज के लिए अरविंदो अस्पताल में भर्ती करवाया गया था।

निधन के बाद राहत इंदौरी के ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया गया जिसमें बताया गया कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके अकाउंट से ट्वीट किया गया, “राहत साहब का Cardiac Arrest की वजह से आज शाम 05:00 बजे इंतेक़ाल हो गया है….. उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिये।”

राहत साहब का Cardiac Arrest की वजह से आज शाम 05:00 बजे इंतेक़ाल हो गया है….. उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिये…. — Dr. Rahat Indori (@rahatindori) August 11, 2020

समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, अरबिंदो अस्पताल के डॉ विनोद भंडारी ने बताया, उर्दू कवि राहत इंदौरी का निधन अस्पताल में हुआ। उन्हें आज दो बार दिल का दौरा पड़ा और उन्हें बचाया नहीं जा सका। कोरोना पॉजिटिव पाये जाने के बाद उन्हें रविवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें 60% निमोनिया था।

उर्दू शायर राहत इंदौरी के निधन पर सीएम शिवराज सिंह चौहान, राहुल गांधी, कुमार विश्वास समेत देश की तमाम बड़ी हस्तियों ने दुख जताया है। वहीं, सोशल मीडिया यूजर्स ने उनके शायरी को शेयर करते हुए उन्हें याद किया है।

1 जनवरी 1950 को इंदौर, मध्य प्रदेश में जन्में राहत कुरेशी उर्फ राहत इंदौरी के पिता का नाम रफ्तुल्लाह कुरैशी था जोकि कपड़ा मिल के कर्मचारी थे उनकी माता का नाम मकबूल उन निशा बेगम था। उर्दू को विश्व पटल को एक नई और आधुनिक पहचान देने वाले शायरों में से एक राहत इंदौरी का इस दुनिया को छोड़ के जाना एक ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती

देखें कुछ ऐसे ही ट्वीट

Jo Aaj sahibe masnad hai kal nahi honge, Kirayedar hain zaati Makan thodi hai. Sabhi Ka khoon hai shaamil yahan ki mitti mein, kisi ke baap ka hindustan thodi hai. RIP legend #RahatIndori https://t.co/Sc4iKvRVmA pic.twitter.com/8lh7g436LV — Lubna U Rifat (@lubnaurifat) August 11, 2020

Goosebumps🥺 RIP #RahatIndori, you will never be forgotten💔 pic.twitter.com/LlDIN6muvY — I am AVes (@AVes4SRK) August 11, 2020

We have lost yet another legend, it is sad to learn that Rahat Indori Sahab is no more with us. May god grant him highest place in Jannat ameeb

Miss you sir #RahatIndori pic.twitter.com/7Ta81KWKXs — RADHE (@Salmank96847850) August 11, 2020

My Tribute to the legend #RahatIndori sahab May his soul rest in peace

My deep condolance with his family

Rip sir🙏🏼💔. pic.twitter.com/dffWsf7in9 — Saif INC (@IncSaif) August 11, 2020

RIP😭

Everyone has to Return

You Always in our ❤

Rest in Peace#rahat#RahatIndori Pass It On pic.twitter.com/88NlMnIKOn — Shah Nawaz Khaki (@NawazKhaki) August 11, 2020

Deepest condolences on the passing away of the iconic urdu poet #RahatIndori Sahib. He will always be with us with his beautiful words. Rest in peace! pic.twitter.com/8Ra7uppY6S — Salman Nizami (@SalmanNizami_) August 11, 2020

Speechless to hear the news of @rahatindori's passing away. This is a personal loss. May Allah grant him maghfirah & illuminate his grave This clip is from January 25-26 this year when #RahatIndori sahab had visited us in Hyderabad for an Ehtejaji Mushaira against CAA NRC & NPR pic.twitter.com/PTHmSSoxiz — Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) August 11, 2020

Heartbroken to hear the passing away of one of our India's greatest & most popular poets #RahatIndori sahab. We the people , will miss you always .#JaiHind #RahatIndori sahab. pic.twitter.com/TGlfV4LnEZ — Tehseen Poonawalla Official (@tehseenp) August 11, 2020

आज ही (मंगलवार) सुबह 70 वर्षीय शायर ने खुद ट्वीट कर अपने संक्रमित होने की जानकारी थी। उन्होंने कहा, “कोविड-19 के शुरूआती लक्षण दिखायी देने पर कल (सोमवार) मेरी कोरोना वायरस की जांच की गई जिसमें संक्रमण की पुष्टि हुई।” इंदौरी ने ट्वीट में आगे कहा, “दुआ कीजिये (मैं) जल्द से जल्द इस बीमारी को हरा दूं।”