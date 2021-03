Punjab Board Exams 2021: कोरोना के चलते पंजाब बोर्ड ने लिया बड़ा फैसला, कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षाओं की तारीखें बदली; अधिक जानकारी के लिए छात्र pseb.ac.in को करें फॉलो

Punjab Board Exams 2021: कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार ने कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा को एक महीने के लिए स्थगित करने का फैसला किया है। परीक्षा में शामिल होने वाले अधिक जानकारी के लिए pseb.ac.in को फॉलो कर सकते हैं।

पंजाब सरकार ने कक्षा 12वीं की परीक्षा को अब 20 अप्रैल से शुरू करने का फैसला किया है, पहले यह परीक्षा 22 मार्च को शुरू होनी थी। इसी तरह 10वीं की बोर्ड परीक्षा को 4 मई से शुरू करने का फैसला किया है, पहले 10वीं की परीक्षा 9 अप्रैल से शुरू होनी थी। राज्य में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इस वजह से 12वीं तक स्कूलों को पहले ही बंद कर दिया गया है।

Punjab Education Department has postponed exams of Class 10 & Class 12 exams that were scheduled to begin from April 9 & March 22, respectively. Now, Class 10 board exams will be held b/w May 4 & May 24 and Class 12 exams will be held b/w April 20 & May 24.

