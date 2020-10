भाजपा किसान मोर्चा के पंजाब प्रमुख तरलोचन सिंह गिल ने शनिवार को कृषि विधेयक कानून को लेकर इस्तीफा दिया। इससे पहले, भाजपा महासचिव और कोर कमेटी के सदस्य मालविंदर कांग ने भी इसी मुद्दे को लेकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया था।

तरलोचन सिंह गिल ने मीडिया से कहा, मैंने पार्टी में कृषि विधेयक कानून के खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन मुझे नजरअंदाज कर दिया गया। गिल ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि किसानों के विरोध के कारण पार्टी अधिनियमों को वापस लेगी। बता दें कि, इससे पहले, भाजपा महासचिव और कोर कमेटी के सदस्य मालविंदर कांग ने इसी मुद्दे को लेकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया था।

