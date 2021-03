पुडुचेरी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक टीवी के ट्वीट को किया ‘लाइक’, RTI कार्यकर्ता ने विधानसभा चुनावों में चुनाव आयोग की निष्पक्ष भूमिका पर उठाए सवाल

चार राज्यों और एक केन्द्र शासित प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठिक पहले पुडुचेरी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक टीवी द्वारा पोस्ट किए गए एक ट्वीट को लाइक कर नए विवाद को जन्म दे दिया हैं। निर्वाचन अधिकारी द्वारा रिपब्लिक टीवी के ट्वीट को ‘लाइक’ किए जाने पर RTI कार्यकर्ता ने विधानसभा चुनावों में भारत के चुनाव आयोग की निष्पक्ष भूमिका पर सवाल उठाया हैं।

पुडुचेरी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा लाइक किए गए ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए RTI कार्यकर्ता साकेत गोखले ने लिखा, “क्या यही वजह है कि आप अमित शाह, @ceopuducherry के खिलाफ मेरी शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? जब आप बंगाल में रिपब्लिक टीवी के लॉन्च के बारे में ट्वीट को लाइक करने के लिए अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल का उपयोग करते हैं। क्या यह एक उद्देश्यपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव मशीनरी है, @SpokipperECI?”

एक अन्य ट्वीट में उन्होने लिखा, “भारत निर्वाचन आयोग को एक बयान जारी कर यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि क्या वे आधिकारिक तौर पर रिपब्लिक टीवी का समर्थन कर रहे हैं। यह हैंडल @ceopuducherry व्यक्तिगत खाता नहीं है। और अभी वहां चुनाव हो रहे हैं। यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों पर भारी सवालिया निशान लगाता है। ”

गोखले ने रिपब्लिक टीवी के एक ट्वीट का एक और स्क्रीनशॉट साझा किया है, जिसमें सनसनीखेज आरोप लगाया था कि किसानों ने 26 जनवरी को दिल्ली में अपने विरोध प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय ध्वज को अपमानित किया था। उन्होंने लिखा, “ठीक है, यह और भी बुरा हो जाता है। यह अब पूर्ण सांगी विधा है। आगामी पुडुचेरी चुनाव में हम किस तरह की निष्पक्षता की उम्मीद कर सकते हैं जब इस तरह का कोई व्यक्ति उनकी देखरेख का प्रभारी हो? प्लीज़ इसे समझाएं।

Ok it gets worse. This is full sanghi mode on now.

What sort of fairness can we even expect in the upcoming Pudducherry elections when a person like this is in-charge of supervising them?

Pls explain this @SpokespersonECI. pic.twitter.com/cXJqwulKxv

— Saket Gokhale (@SaketGokhale) March 11, 2021