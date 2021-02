पूर्व भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर के समर्थन में ट्विटर पर जनसैलाब, सांप्रदायिकता के आरोप को लोगों ने बताया शर्मनाक; सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली की चुप्पी पर उठे सवाल

उत्तराखंड क्रिकेट संघ से मतभेदों के कारण कोच के पद से इस्तीफा देने वाले भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर ने बुधवार को प्रदेश संघ के इन आरोपों को खारिज किया कि उन्होंने टीम में मजहब के आधार पर चयन की कोशिश की। पूर्व भारतीय क्रिकेटर के बयान के बाद उनके समर्थन में सोशल मीडिया पर लोगों को जनसैलाब उमड़ आया है, लोग ट्विटर पर वसीम जाफर के समर्थन में लगातार ट्वीट कर रहे हैं। गुरुवार सुबह से ही ट्विटर पर #WasimJaffer भी ट्रेड कर रहा है, यूजर्स लगातार इस हैशटैग के साथ ट्वीट कर रहे हैं। तमाम लोग उनके उपर लगे सांप्रदायिकता के आरोप को शर्मनाक बता रहे हैं। इसके साथ यूजर्स इस मामले में टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज सलामी बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली समेत अन्य भारतीय क्रिकेटरों की चुप्पी पर भी सवाल उठा रहे हैं।

टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी वसीम जाफर ने मंगलवार को चयन में दखल और चयनकर्ताओं तथा संघ के सचिव के पक्षपातपूर्ण रवैए को लेकर उत्तराखंड क्रिकेट टीम के कोच पद से इस्तीफा दे दिया था। वसीम जाफर पर मजहब के आधार पर टीम में खिलाड़ियों को रखने का आरोप लगाया गया था जिसपर वसीम जाफर ने प्रतिक्रिया भी दी थी।

वसीम जाफर ने ट्वीट कर इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए कहा था, “मैंने जय बिस्ट की कप्तानी की सिफारिश की थी। इकबाल की नहीं लेकिन सीएयू के अधिकारियों ने इकबाल का समर्थन किया।”

वसीम जाफर ने अपने ट्वीट में आगे लिखा, “मैंने मौलवियों को आमंत्रित नहीं किया था। मैंने गैर-योग्य खिलाड़ियों के चयन के चलते इस्तीफा दिया है। हमारी टीम में कुछ खिलाड़ी सिख समुदाय से हैं और वह ‘रानी माता साचे दरबार की जय’ कहते थे। मैंने बस इसपर सुझाव दिया था कि हमें ‘गो उत्तराखंड’ या ‘कम ऑन उत्तराखंड’ कहना चाहिए।”

1. I recommended Jay Bista for captaincy not Iqbal but CAU officials favoured Iqbal.

2. I did not invite Maulavis

3. I resigned cos bias of selectors-secretary for non-deserving players

4. Team used to say a chant of Sikh community, I suggested we can say "Go Uttarakhand" #Facts https://t.co/8vZSisrDDl — Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) February 10, 2021

सोशल मीडिया पर यूजर्स कर रहे हैं कि, एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर को इस तरह के घिसे-पिटे आरोपों पर खुद का बचाव करना पड़ रहा हैं। वही, कुछ अन्य यूजर्स कह रहे है कि क्या इस मामले पर सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली अपना बयान देंगे। कुछ लोग कह रहे है कि, दुख की बात है कि एक पूर्व क्रिकेटर पर इस तरह के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं।

देखें कुछ ऐसे ही ट्वीट:

Shameful that #WasimJaffer has to even explain that he's not communal. Meanwhile, likes of Sachin Tendulkar who played alongside him remains silent even though this is India's internal matter. Come on @sachin_rt, support your former teammate. My blog. https://t.co/A3r0nd1QhG — Rifat Jawaid (@RifatJawaid) February 11, 2021

Terrible that a former Indian cricketer, has to defend himself on such scurrilous allegations #WasimJaffer https://t.co/py8H3mtJmZ — sonia singh (@soniandtv) February 11, 2021

It's difficult to find a man as committed to India & Indian cricket as #WasimJaffer. OpIndia using him to run their propaganda was sad, him systematically dismantling them like he did to attacks during his time was satisfying but sad. Sad bc he shouldn't be needed to do this. — Abhishek Singhvi (@DrAMSinghvi) February 11, 2021

such a sad story and very wrong of officials to accuse a player of communalism and bring this kind of division into domain of cricket. Communal angle sad, says #WasimJaffer after quitting as Uttarakhand coach https://t.co/alUmBNrhVZ via @IndianExpress — Saba Naqvi (@_sabanaqvi) February 11, 2021

Stay strong Wasim! All of us who know you and what you have done for Indian and Mumbai cricket stand with you! You owe no explanation to small petty minds! The truth will come out! Good luck always! In solidarity👍 https://t.co/Qu5C2fxFaU https://t.co/tEdrnNv5C1 — Rajdeep Sardesai (@sardesairajdeep) February 11, 2021

Proud of you @anilkumble1074 for standing by #WasimJaffer. Shows you are a cricketer with courage – and sportsmanship, both on and off the maidan. Hope others like @sachin_rt also lend their voice for India's unity and unity of Indian Cricket. https://t.co/K7e2fhlpS9 — Sudheendra Kulkarni (@SudheenKulkarni) February 11, 2021

Stop bringing the virus of communalism into cricket. I stand by #WasimJaffer, the pride of Indian cricket. He's rendered great service to the game. Has an almost unbeatable record as the highest run-scorer (12038) in Ranji Trophy. Stop maligning India's Muslim heroes! pic.twitter.com/3CqEmSOIpT — Sudheendra Kulkarni (@SudheenKulkarni) February 11, 2021