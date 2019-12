नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आज देश भर में प्रदर्शन, जानें लाइव अपडेट

नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) के विरोध में आज देश भर में धरने-प्रदर्शन हो रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन को देखते हुए गुरुवार को लाल किले के पास धारा 144 (इसके तहत चार से अधिक लोगों का एकत्र होना वर्जित है) लागू कर दी गई है। इन प्रदर्शनों के चलते करीब 14 मेट्रो स्टेशनों को भी बंद कर दिए गए हैं।

दिल्ली: मुस्लिम समुदाय के छात्रों और अन्य लोगों ने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के गेट पर नमाज अदा की। अन्य धर्मों के सदस्यों ने उनके चारों ओर एक मानव श्रृंखला बनाई।

#WATCH Delhi: Students and other people of Muslim community offered Namaz outside the gates of Jamia Millia Islamia university. Members of other faiths formed a human chain around them. pic.twitter.com/FEPZOqI1MX — ANI (@ANI) December 19, 2019

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन किया।

उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। संभल में प्रदर्शनकारियों ने रोडवेज बस में आग लगा दी है।

Sambhal: A State Transport bus set ablaze, allegedly during protest against #CitizenshipAmendmentAct. More details awaited. pic.twitter.com/rtjO2rEF1A — ANI UP (@ANINewsUP) December 19, 2019

कोलकाता: मशहूर फिल्मकार अपर्णा सेन ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया

Kolkata: Film-maker Aparna Sen takes part in a protest against Citizenship Act and National Register of Citizens (NRC) . #WestBengal pic.twitter.com/MzTvHz8rNn — ANI (@ANI) December 19, 2019

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, “आज देश में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। सभी नागरिकों में एक डर है। मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि वह इस कानून (नागरिकता संशोधन कानून) को न लाए, बल्कि युवाओं को रोजगार दे।”

Delhi CM Arvind Kejriwal on being asked about protests over #CitizenshipAct: Today, law and order situation in the country is deteriorating. There is a fear among all citizens today. I appeal to the central government to not bring this law but give employment to the youth. pic.twitter.com/bxQQDCDtde — ANI (@ANI) December 19, 2019

असम के गुवाहाटी में कांग्रेस नेता हरीश रावत और रिपुन बोरा ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध में भाग लिया।

Guwahati, Assam: Congress leaders Harish Rawat and Ripun Bora take part in protest against #CitizenshipAct pic.twitter.com/kXS7tY1y8J — ANI (@ANI) December 19, 2019

दिल्ली के मंडी हाउस में कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित को पुलिस मे हिरासत में लिया। संदीप दीक्षित नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए मंडी हाउस पहुंचे थे।

Delhi: Congress leader Sandeep Dikshit detained by police at Mandi House. He says, "I was not allowed to go to Red Fort (for protest), so, I came to Mandi House". #CitizenshipAct pic.twitter.com/QIiiMRXfNg — ANI (@ANI) December 19, 2019

दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन तेज होने के बाद कई इलाकों में इंटरेनट, कॉलिंग और एसएमएस सेवा पर रोक लगा दी गई है। एयरटेल की तरफ से बयान आया है कि सरकार की तरफ से उन्हें ऐसा करने के लिए आदेश दिया गया है।

Bharti Airtel: We're complying with instructions received from govt. authorities on suspending Voice, SMS and data in certain areas in #Delhi. Once the suspension orders are lifted, our services will be fully up and running. pic.twitter.com/PkE5FdMEA3 — ANI (@ANI) December 19, 2019

दिल्ली पुलिस ने कहा कि उसने मंडी हाउस से जंतर-मंतर तक मार्च निकालने की इजाजत नहीं दी है। बता दें कि, नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आज लोग दिल्ली में सड़कों पर उतरे हैं।

Delhi Police: Permission has not been granted for the protest march to be held by the communist party from Mandi House to Jantar Mantar over #CitizenshipAmmendmentAct and NRC at 12 pm today; Visuals from Mandi House pic.twitter.com/7ypA9bb6fH — ANI (@ANI) December 19, 2019

दिल्ली: नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ लाल किले के सामने जोरदार प्रदर्शन, देखें वीडियो

#WATCH Large number of protesters in Delhi's Red Fort area where Section 144 has been imposed. #CitizenshipAct pic.twitter.com/tH5j4dJjTZ — ANI (@ANI) December 19, 2019

कर्नाटक के बेंगलुरु में धारा 144 के बावजूद नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है।

Karnataka: Left parties hold protest in Bengaluru against the amended #CitizenshipAct & #NRC. Visuals from Mysore Bank Circle area. Section 144 is imposed in the city. pic.twitter.com/f3LIjzqOHu — ANI (@ANI) December 19, 2019

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान बेंगलुरु पुलिस ने इतिहासकार रामचंद्र गुहा को हिरासत में लिया

कर्नाटक के कलबुर्गी में धारा 144 के बावजूद लोगों ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया है। पुलिस ने 20 लोगों को हिरासत में ले लिया है।

Karnataka: Consortium of Left wing & Muslim organisation hold protest in Kalaburagi against #CitizenshipAmendmentAct. Police have detained more than 20 protesters. pic.twitter.com/DzDZXcknYo — ANI (@ANI) December 19, 2019

चंडीगढ़: नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग

Muslim organisations in Chandigarh hold protest against #CitizenshipAct and National Register of Citizens. pic.twitter.com/HpjLEctcQ9 — ANI (@ANI) December 19, 2019

