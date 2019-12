उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचीं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को यूपी पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि, मुझे गला दबाकर पुलिस वाले ने रोका। मुझे पकड़कर धकेला गया, जिससे वह गिर गई।

बता दें कि, प्रियंका गांधी ने शनिवार को नागरिकता संशोधन कानून के बाद उपजी हिंसा को भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किए गए पूर्व आईपीएस एस.आर. दारापुरी के परिजन से मुलाकात की। इस दौरान कुछ देर के लिए प्रियंका को पुलिस ने रोक लिया था। प्रियंका ने पुलिस पर गला दबाने और धक्का देकर गिराने का गंभीर आरोप लगाया है।

प्रियंका ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, ‘रास्ते में पुलिस की गाड़ी अचानक आगे आई और रोक लिया। पुलिस ने कहा कि जाने नहीं देंगे। मैं उतरकर पैदल चलने लगी तो पुलिस ने मुझे गला दबाकर रोका, मुझे पकड़कर धकेला गया, इसके बाद गिर गई थी। मुझे लेडी पुलिस अधिकारी ने रोका था। इसके बाद मैं पार्टी के एक कार्यकर्ता के साथ स्कूटी पर बैठकर जाने लगी तो फिर पुलिस ने रोका।

#WATCH: Congress' Priyanka Gandhi Vadra says,"UP police stopped me while I was going to meet family of Darapuri ji. A policewoman strangulated&manhandled me. They surrounded me while I was going on a party worker's two-wheeler,after which I walked to reach there." pic.twitter.com/hKNx0dw67k

