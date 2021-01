प्रीति जिंटा के परिवार के सदस्यों ने कोरोना वायरस को दी मात, अभिनेत्री ने बयां किया दर्द

बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने सोमवार को कहा कि अमेरिका में तीन सप्ताह पहले उनकी मां, भाई और भाभी, बच्चे और परिवार के कई सदस्य कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे और वह वक्त उनके लिए काफी मुश्किल भरा था। अभिनेत्री फिलहाल अमेरिका में हैं। उन्होंने सोसल मीडिया के जरिए पर इसकी सूचना दी। उन्होंने बताया कि उनके परिवार के लोग अब स्वस्थ हैं और अब वह चैन की नींद सो सकती हैं।

प्रीति जिंटा ने अपने पोस्ट में लिखा, ‘‘तीन सप्ताह पहले मेरी मां, भाई और भाभी, बच्चे और चाचा कोरोना वायरस से संक्रमित पाये गये थे। अचानक से वेंटीलेटर, आईसीयू और ऑक्सीजन मशीन जैसे शब्दों का नया अर्थ पता चला। उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिलने तक अमेरिका में मैं बहुत असहाय और अकेली महसूस कर रही थी।’’

‘कल हो न हो’ की अभिनेत्री (45) ने कहा कि वह सभी डॉक्टरों और नर्स की शुक्रगुजार हैं जिन्होंने दिन रात बिना थके उनकी देखभाल की। जिंटा ने अपने प्रशंसकों से कोविड-19 (कोरोना वायरस) को हल्के में नहीं लेने की अपील की और सचेत किया कि वायरस रात भर में ही ‘‘खतरनाक’’ रुप ले सकता है।

उन्होंने लिखा, ‘‘कृपया अपना ख्याल रखें। मास्क पहनें और सामाजिक दूरी का पालन करें। आज जब परिवार के सभी लोगों में संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई तब मैं चैन से सो पायी। अब जाकर नया साल ‘हैप्पी न्यू ईयर’ जैसा लग रहा है।’’

I’m so grateful to the almighty & to all those wonderful doctors & nurses dat worked tireless to take care of them 🙏 For all of you who don’t take Covid seriously plz be warned that this can become dangerous overnight so please take care,wear a mask & practice social distancing.

— Preity G Zinta (@realpreityzinta) January 11, 2021