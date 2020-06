जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के पूर्व नेता और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भारत-चीन सीमा विवाद को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। इस बीच, उन्होंने गालवान घाटी में हुई झड़प, कोरोना वायरस और देश के आर्थिक विकास को लेकर मोदी सरकार पर तंज कसा है।

चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने शनिवार (20 जून) को ट्वीट कर लिखा, “कोरोना से लड़ाई 21 दिनों में जीती गई और चीन से तो लड़ने कोई आया ही नही! अब बचा आर्थिक विकास तो उसको सरकारी डेटा वाले ही ठीक कर लेंगे… चिंता की कोई बात नहीं क्योंकि सरकार बता रही है कि सब ठीक है। बाक़ी आत्मनिर्भर बनने के लिए चुनाव प्रचार से जुड़े रहिए। #झूठी_सरकार”

प्रशांत किशोर ने बीते दिन ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, ‘राज्यों में चुनावों की तैयारी हो या राज्यसभा की सीटों के लिए वोटों का जुगाड़, हमारे सिस्टम की दक्षता और हमारे नेतृत्व के परिणाम सभी को देखने के लिए हैं। बाकी चीन से लेकर कोविड और अर्थव्यवस्था में मंदी तक, ये आत्मनिर्भर भारत के लोगों के लिए है कि वो उनका ख्याल रखें।’

राज्यों में चुनावों की तैयारी हो या राज्यसभा की सीटों के लिए वोटों का जुगाड़…the EFFICIENCY of our system & RESOLVE of our leadership is for ALL to see!

For the rest from #China to #COVID to #economic_slowdown it is for the people of #आत्मनिर्भर_भारत to take care of themselves

