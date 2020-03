देश में तेजी से फैल रहे खतरनाक कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए पूरे भारत में लॉकडाउन है। ऐसे में बिहार से ताल्लुक रखने वाले हजारों लोग दूसरे प्रदेशों में फंस गए हैं। इस बीच, जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) से हाल ही में निष्कासित किए गए नेता और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दिल्ली और अन्य शहरों में फंसे लोगों की मदद करने की अपील की है। इस बहाने उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा है।

जेडीयू के पूर्व उपाध्यक्ष और राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बुधवार को ट्वीट कर लिखा, “दिल्ली और अन्य कई जगहों पर बिहार के सैकड़ों गरीब लोग लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं। नीतीश कुमार जी, जब दुनिया भर की सरकारें अपने लोगों की मदद कर रही हैं। बिहार सरकार इन लोगों को इनके घरों तक पहुंचाने अथवा जहां ये लोग हैं वहीं कुछ फ़ौरी राहत की व्यवस्था क्यों नहीं कर रही है?”

बता दें कि, इससे पहले प्रशांत किशोर ने एक ट्वीट कर पीएम मोदी के फैसले पर सवाल उठाया और लिखा, ‘लॉकडाउन का फैसला सही हो सकता है, लेकिन 21 दिनों का वक्त थोड़ा ज्यादा लग रहा है। कोरोना वायरस से डील करने में पीछे रहने की वजह से हमें 21 दिन का लॉकडाउन भुगतना पड़ रहा है।’ उन्होंने आगे लिखा है, ‘लॉकडाउन पीरियड में गरीबों को कैसे मदद पहुंचाई जाएगी, इसको लेकर पूरी तैयारी नहीं दिखती है। जाहिर है हमें कोरोना संकट से निपटने के लिए कुछ कठिन दिनों का सामना करना पड़ सकता है।’

Decision to #lockdownindia maybe right but 21 days might a bit too long. But then this is the price one pays for being behind the curve.

With the shaky preparedness to deal with the #CovidCrisis and very little to safeguard the poor, we could be staring at some tough days ahead

— Prashant Kishor (@PrashantKishor) March 25, 2020