नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले जनता दल यूनाईटेड (JDU) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और देश के जाने-माने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के ‘कौन है प्रशांत किशोर?’ वाले बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रशांत किशोर ने हरदीप सिंह पुरी को बड़ा नेता और खुद को सामान्य नागरिक बताया।

समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने शनिवार को कहा, “हरदीप पुरी जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। वो मुझे नहीं जानते तो बिल्कुल ही मुझे नहीं जानना चाहिए। हरदीप पुरी जी देश के इतने बड़े नेता हैं, भारत सरकार के मंत्री हैं। उनके लिए मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति के बारे में जानना बिल्कुल भी संभव नहीं है। अकेले दिल्ली राज्य में कोई 50 लाख से ज्यादा यूपी-बिहार के मेरे जैसे लोग यहां पर आकर रह रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे है।”

प्रशांत किशोर ने आगे कहा, “अब इतने सारे लोगों को हरदीप जैसा बड़ा व्यक्ति अगर व्यक्तिगत तौर पर जानने की कोशिश करेगा तो उनके गरिमा उनके पद उनके स्टेटस के खिलाफ भी होगा और स्टेटस के अनुरूप नहीं होगा। मैं उनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि वो मुझे नहीं जानते हैं और उनको जानना चाहिए भी नहीं, लेकिन मैं उनको जानता हूं। पुरी जी बड़े आदमी हैं, वह नहीं जानना चाहते हैं तो उनके लिए सही है।”

Prashant Kishor,Political Strategist on Union Min HS Puri asking 'Who is Prashant Kishor?': He is a senior minister,why will he know a ordinary man like me?In Delhi lakhs of ppl like me from UP-Bihar live and struggle,how will such a senior leader like Puri ji know so many ppl? pic.twitter.com/n9TW1WCCvb

— ANI (@ANI) December 28, 2019