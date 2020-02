जदयू से निष्कासित नेता प्रशांत किशोर TMC के टिकट पर जा सकते हैं राज्यसभा

बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार की पार्टी जनता दल युनाइटेड (जदयू) से निष्कासित देश के जाने-माने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर राजनीतिक रूप से बिहार में सक्रिय होना चाहते हैं, लेकिन वह अपनी संसदीय राजनीति की शुरुआत पश्चिम बंगाल से कर सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस (TMC) प्रशांत किशोर को राज्यसभा में अपने कोटे से भेज सकती है, इस संदर्भ में जल्द ही फैसला लिया जाएगा।

समाचार एजेंसी आईएएनएस ने अपनी रिपोर्ट में तृणमूल सूत्रों के हवाले से बताया कि, “राष्ट्रीय राजनीति में परिस्थितियों को देखते हुए और अधिक सक्रिय राजनेताओं और राज्यसभा सांसदों की आवश्यकता है। इसलिए प्रशांत किशोर को मौका मिल सकता है। खासकर तब जब प्रशांत किशोर ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इससे टीएमसी को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात रखने में सहायता मिलेगी। बाकी बचे सीटों पर जिन लोगों को मौका मिल सकता है उन संभावितों में दिनेश त्रिवेदी, मौसम नूर के नाम शामिल हैं।”

Political strategist #PrashantKishor, (@PrashantKishor) who was expelled from the #JanataDalUnited (@Jduonline) in January-end, could be a #TMC (@AITCofficial) candidate in the #RajyaSabha elections to be held in #WestBengal next month, a party source said on Saturday. pic.twitter.com/kZt6KWGkB7

— IANS Tweets (@ians_india) February 29, 2020