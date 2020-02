भारत के बायें हाथ के अनुभवी स्पिनर प्रज्ञान ओझा ने शुक्रवार (21 फरवरी) को अंतरराष्ट्रीय और प्रथम श्रेणी क्रिकेट से तुरंत प्रभाव से संन्यास ले लिया। ओझा ने 2013 में वेस्टइंडीज के खिलाफ मुंबई में सचिन तेंदुलकर के विदाई टेस्ट में आखिरी बार भारत के लिए खेला था। उन्होंने 2009 से 2013 के बीच 24 टेस्ट में 113 विकेट लिए हैं।

उन्होंने ट्वीट किया ,‘‘मैं अंतरराष्ट्रीय और प्रथम श्रेणी क्रिकेट से तुरंत प्रभाव से संन्यास ले रहा हूं।’’ उन्होंने कहा ,‘‘भारत के लिए इस स्तर पर खेलना हमेशा से मेरा सपना था। मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता कि कितना खुशकिस्मत हूं कि मेरा सपना पूरा हुआ। मुझे देशवासियों का इतना प्यार और सम्मान मिला।’’

उन्होंने तेंडुलकर से टेस्ट कैप लेने को अपने कैरियर का सबसे यादगार पल बताया। उन्होंने कहा, ‘यह सौ टेस्ट विकेट लेने के बराबर था। मुझे उम्मीद है कि भारतीय क्रिकेट को ऊंचाइयों तक लेने जाने में हरसंभव योगदान देता रहूंगा।’ ओझा ने अपने फैसले का कारण नहीं बताया।

ओझा ने आगे लिखा, “मैं वीवीएस लक्ष्मण का बहुत आभारी हूं, जिन्होंने मुझे एक बड़े भाई की तरह मेंटॉर किया। वेंकटपति राजू का भी आभारी हूं, जो मेरे आदर्श थे और मैंने हमेशा उनका अनुकरण किया। हरभजन सिंह को निरंतर सलाह देने और एमएस धौनी को मुझे भारतीय कैप पहनने के लिए सम्मानजनक अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूं।”

उन्होंने आगे कहा, “मेरे लिए सबसे यादगार क्षण महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर से मेरे टेस्ट कैप को प्राप्त करने का, फिर देश के लिए 100 टेस्ट विकेट लेने की उपलब्धि को पूरा करना है। मुझे उम्मीद है कि मैं हर क्षमता में भारतीय क्रिकेट के विकास में योगदान देना जारी रखूंगा।”

It’s time I move on to the next phase of my life. The love and support of each and every individual will always remain with me and motivate me all the time 🙏🏼 pic.twitter.com/WoK0WfnCR7

— Pragyan Ojha (@pragyanojha) February 21, 2020