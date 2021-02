उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में पुलिस द्वारा एक शख्स की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। घटना का यह वीडियो मुजफ्फरनगर जनपद के शाहपुर थाना क्षेत्र की हरसोली पुलिस चौकी के अंदर की बताई जा रही है, जहां पीड़ित को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया था और उसके साथ मारपीट की गई। वीडियो सामने आने के बाद एक सब-इंस्पेक्टर और एक कॉन्स्टेबल को निलंबित कर दिया गया है।

मुजफ्फरनगर जनपद के शाहपुर थाना क्षेत्र की हरसोली पुलिस चौकी पर युवक को थर्ड डिग्री देने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में सब इंस्पेक्टर व एक सिपाही युवक को फट्टे से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। आरोप है कि जिस युवक को पुलिस द्वारा पीटा जा रहा है, उसे पुलिस ने बिना किसी वजह अवैध हिरासत में रखा था। यह वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। जिसके बाद एसएसपी अभिषेक यादव ने कार्रवाई करते हुए आरोपी दरोगा व सिपाही को निलंबित कर दिया।

सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि पीड़ित युवक के घर पर दरोगा का आना जाना था। जहां दरोगा ने युवक के परिवार की एक महिला से बात करने का प्रयास किया। जिसको लेकर युवक ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई तो दरोगा ने उसे चौकी लाकर जमकर पीटा। वहीं, इस वायरल वीडियो पर मुजफ्फरनगर पुलिस ने भी अपनी प्रतिक्रियां दी हैं।

मुजफ्फरनगर पुलिस ने अपने ट्वीट में लिखा, “अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में उ0नि0 व आरक्षी को प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए निलम्बित कर दिया गया है, तथा सम्पूर्ण घटनाक्रम की SPRA मुजफ्फरनगर द्वारा जांच की जा रही है।”

According to Muzaffarnagar police, a sub-inspector and a constable have been prima facie found guilty and have been suspended. A probe has been initiated under SP (rural areas). https://t.co/TPjRxtw0zf

— Piyush Rai (@Benarasiyaa) February 5, 2021