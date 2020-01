केरल: पुलिस पिकेट पर बम फेंकने के आरोप में RSS कार्यकर्ता गिरफ्तार

केरल पुलिस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कार्यकर्ता प्रबेश को गिरफ्तार किया है। उसपर 21 जनवरी को कन्नूर में आरएसएस कार्यालय के पास पुलिस पिकेट पर बम फेंकने का आरोप है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, आरएसएस कार्यकर्ता को तमिलनाडु के कोयंबटूर से गिरफ्तार किया गया है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, आरएसएस कार्यकर्ता से हुई पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। खबरों में कहा गया है कि गिरफ्तार आरएसएस कार्यकर्ता ने आरएसएस कार्यालय को निशाना बनाकर बम फेंका था, लेकिन बम पुलिस पिकेट पर चला गया। पुलिस के अनुसार, कार्यकर्ता का मकसद आरएसएस कार्यालय पर बम फेंक कर हमले की जिम्मेदारी सीपीआईएम पर डालना था। फिलहाल, पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है।

बता दें कि, केरल के कन्नूर में लेफ्ट और आरएसएस वर्कर्स के बीच आए दिन हिंसक झड़प की ख़बरें आती रहती हैं। वर्ष 2018 के जनवरी महीने में कन्नूर के कोम्मेरी इलाके में एक आरएसएस वर्कर की हत्या कर दी गई थी।

Kerala: Police arrested Prabesh, a Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) worker on charges of hurling bombs at a police picket near RSS office in Kannur, on January 21. He was arrested from Coimbatore in Tamil Nadu.

