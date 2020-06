कांग्रेस-भाजपा में चीन के मुद्दे पर शुरू हुई बहस अब वंशवाद और भ्रष्टाचार के आरोपों तक पहुंच गई है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ओर से कांग्रेस पर करारा हमला किया गया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लगातार दूसरे दिन गांधी परिवार पर निशाना साधा है। उन्होंने शुक्रवार (26 जून) को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड (पीएमएनआरएफ) से राजीव गांधी फाउंडेशन आरजीएफ) को पैसा डोनेट किया गया। भाजपा अध्यक्ष ने इस संदर्भ में ट्वीटर पर डॉक्यूमेंट भी शेयर किया है।

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस मसले को उठाते हुए कहा कि एक परिवार की पैसे की भूख से देश को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। शुक्रवार को लगातार तीन ट्वीट करते हुए नड्डा ने आरोप लगाया कि एक परिवार ने अपनी पूरी शक्ति पैसे को कमाने में लगा दी। कांग्रेस की इस सामंतवादी राजशाही को अपने फायदे के लिए किये गये इस लूट के लिए जनता से माफी मांगनी चाहिए। नड्डा ने सिलसिलेवार व्यौरा देते हुए कहा कि भारत के लोग अपनी गाढ़ी कमाई प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में डालते हैं, ताकि मुसीबत में लोगों की मदद की जा सके। लेकिन लोगों की गाढ़ी कमाई को एक परिवार द्वारा पोषित एक फाउंडेशन में डालना खुली लूट है। यह लोगों के साथ धोखा है।

जेपी नड्डा ने ट्वीट कर कहा, “संकट में लोगों की मदद करने के लिए बना पीएमएनआरएफ, यूपीए के कार्यकाल में राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे दान कर रहा था। पीएमएनआरएफ बोर्ड में कौन बैठा? सोनिया गांधी, राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्षता कौन करता है? सोनिया गांधी, यह पूरी तरह से निंदनीय है।”

जेपी नड्डा ने कहा, ‘भारत के लोगों ने जरूरतमंदों की मदद करने के लिए अपनी मेहनत की कमाई को पीएमएनआरएफ को दान कर दिया। इस सार्वजनिक धन को परिवार चलाने की बुनियाद में इस्तेमाल करना न केवल एक संगीन धोखाधड़ी है, बल्कि भारत के लोगों के लिए एक बड़ा धोखा भी है।’

कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए जेपी नड्डा ने कहा, ‘पैसे के लिए एक परिवार की भूख ने देश को बर्बाद किया। अगर केवल उन्होंने अपनी ऊर्जा को अधिक रचनात्मक एजेंडे के लिए समर्पित किया है। कांग्रेस के शाही राजवंश ने आत्म-लाभ के लिए अनियंत्रित लूट की, इसके लिए उन्हें माफी मांगने की जरूरत है।’

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2005-2006 और 2007-2008 में राजीव गांधी फाउंडेशन को दान देने वालों की लिस्ट शेयर की हैं, इनमें प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड का भी नाम है।

People of India donated their hard-earned money to PMNRF to help their fellow citizens in need. To divert this public money into a family run foundation is not only a brazen fraud but also a big betrayal of the people of India.

— Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) June 26, 2020