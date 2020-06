देश की राजधानी दिल्ली स्थित एक सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनी के एक पूर्व कर्मचारी को कथित तौर पर एक कंपनी की वेबसाइट पर एक महिला के बारे में अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने गुरुवार को बताया कि महिला उसी कंपनी में वरिष्ठ कार्यकारी के पद पर काम करती है। शाहदरा क्षेत्र के निवासी अंश खन्ना ने पुलिस को बताया कि महिला ने उसे नौकरी से निकाल दिया था इसलिए उसने बदला लेने के वास्ते ऐसी हरकत की। महिला ने 24 मई को इस मामले की जानकारी पुलिस को दी थी।

पुलिस उपायुक्त (उत्तर पश्चिम) विजयंत आर्य ने बताया, “जांच के दौरान, टिप्पणी करने वाले के कंप्यूटर के आईपी एड्रेस का पता लगाया गया और आरोपी को बुधवार को गिरफ्तार किया गया।”

डीसीपी ने कहा कि खन्ना कंपनी के सेल्स विभाग में महिला के अधीन काम करता था। पुलिस ने कहा कि मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। (इंपुट: भाषा के साथ)

The #DelhiPolice (@DelhiPolice) have arrested a man for allegedly posting obscene and derogatory remarks against a senior colleague on the company website suspecting that he was fired because of her. pic.twitter.com/3i4QXVuoy0

— IANS Tweets (@ians_india) June 11, 2020