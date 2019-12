पायल रोहतगी को मिली जमानत, नेहरू परिवार पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी

पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू के बारे में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने को लेकर गिरफ्तार की गईं बॉलीवुड अभिनेत्री और बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट पायल रोहतगी को राजस्थान की एक अदालत से जमानत मिल गई है। पायल रोहतगी को 15 दिसंबर को हिरासत में लिया गया था। पायल रोहतगी को 25-25 हजार के दो मुचलकों पर जमानत दे दी गई है।

बता दें कि, पायल रोहतगी को राजस्थान की बूंदी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पायल को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया गया था। दरअसल सोशल मीडिया पर 21 सितंबर 2019 को पायल रोहतगी की ओर से वीडियो और पोस्ट डाली गई थी। जिसमें पूर्व स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू और पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू व इंदिरा गांधी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। पायल रोहतगी के खिलाफ समाजसेवी और यूथ कांग्रेस नेता चर्मेश शर्मा ने शिकायत दर्ज कराई थी।

Rajasthan: Model & actress Payal Rohatgi who was arrested by Bundi police on Dec 15, allegedly for her comment on former Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru, has been released on bail with two sureties of Rs 25000 each. (file pic) pic.twitter.com/UOaJF508by

— ANI (@ANI) December 17, 2019