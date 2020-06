पाकिस्तान के सरकार संचालित पीटीवी न्यूज चैनल ने कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखाने वाला देश का नक्शा प्रसारित करने के लिए दो पत्रकारों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। घटना छह जून की है, जिसे पाकिस्तानी संसद में आठ जून को उठाया गया था। इसके बाद सीनेट अध्यक्ष सादिक संजरानी ने इस मुद्दे को सूचना और प्रसारण पर स्थायी समिति को कार्रवाई के लिए भेज दिया।

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान टेलीविजन (पीटीवी) प्रबंधन ने सात जून को सोशल मीडिया पर कहा था कि वह मुद्दे की जांच कर रहा है और इस बड़ी चूक के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद 10 जून को चैनल के दो कर्मचारियों पर इस घटनाक्रम की गाज गिरी।

पीटीवी ने ट्वीट किया, ‘‘पाकिस्तान के नक्शे की गलत तस्वीर छह जून को पीटीवी पर प्रसारित होने के मामले में जांच के लिए बनाई गई समिति की सिफारिशों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए पीटीवी प्रबंधन ने दो अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है जो इस पेशेवर लापरवाही के जिम्मेदार पाए गए हैं।’’ चैनल ने कर्मचारियों के नाम नहीं बताए लेकिन कहा कि लापरवाही को लेकर कतई बर्दाश्त नहीं करने की उसकी नीति है।

Taking strict action on the recommendations of the Inquiry Committee designated to probe the airing of an incorrect images of a map of Pakistan on June 6 on PTV News, PTV management has terminated two officials found responsible for the professional oversight.

