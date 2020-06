न्यूज़ चैनल पर जूस बेचते नजर आए पाकिस्तानी एंकर, देखें वीडियो

पाकिस्तानी न्यूज चैनल के शो का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। वायरल हो रहे वीडियो में न्यूज़ चैनल पर दो पाकिस्तानी एंकर जूस बेचते हुए नजर आ रहे हैं। उनके इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स भी जमकर अपनी प्रतिक्रयाएं दे रहे हैं।

वीडियो में दिखाई दे रहा है कि, अपने न्यूज़ चैनल पर दो पाकिस्तानी एंकर नेस्ले जूस का प्रचार कर रहे हैं और लोगों ने इसे खरीदने की अपील कर रहे हैं। महिला एंकर कहती है कि, “नेस्ले (Nestle juice) ने 2020 में पाकिस्तान के लोगों के लिए सबसे बड़ी पेशकश की है।”

जिसके बाद पुरुष एंकर कहता है, “ना कोई लक्की ड्रा, ना इंतजार नेस्ले जूस 200 ML के हर पैक पर 300GB और सुपर डेटा। स्केच करे और जीते, सबके लिए बड़ी जीत। हर रोज ज्यादा से ज्यादा पैक खरीदते रहे और स्केच करते रहें और इनाम जीतते रहे हैं। यह आपके नजदीकी दुकान पर उपलब्ध है।”

The 'news' channel is called 'Ab Tak.' Any idea how long it will take for their Indian counterparts to do the same? Actually, it's much better to sell juice on 'news channels' than promoting hatred. pic.twitter.com/ybHw1kcei1

— Rifat Jawaid (@RifatJawaid) June 13, 2020