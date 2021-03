महाराष्‍ट्र के पुणे के कैंप इलाके में स्थिति प्रसिद्ध फैशन स्ट्रीट बाजार में शुक्रवार देर रात अचानक भीषण आग लग गई। इस आग की चपेट में आने से 500 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो गईं। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि आग शुक्रवार रात करीब 11 बजे लगी। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है।

दमकल विभाग के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘आग लगते ही, स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी। दमकल के करीब 16 इंजन एवं टैंकर घटनास्थल पर भेजे गए और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया।’’ उन्होंने कहा, ‘‘आग पर देर रात करीब एक बजे काबू पाया गया, लेकिन तब तक 500 दुकानें जलकर खाक हो गई थीं। इसमें कोई हताहत नहीं हुआ।’’

अधिकारी ने बताया कि यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आग किस वजह से लगी। पुणे कैंटोनमेंट बोर्ड में महात्मा गांधी रोड पर स्थित फैशन स्ट्रीट एक प्रसिद्ध बाजार है, जिसमें कपड़ों, जूतों, चश्मों और अन्य सामान की कई छोटी दुकानें हैं।

Maharashtra: Over 500 shops gutted in a fire that broke out at Fashion Street market in Pune last night. Around 16 fire tenders deployed to extinguish the fire. Latest visuals from the spot. pic.twitter.com/LWQueLwlKg

— ANI (@ANI) March 27, 2021