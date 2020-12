मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के कई संगठनों ने मंगलवार (8 दिसंबर) को ‘भारत बंद’ का ऐलान किया है। किसानों के ‘भारत बंद’ के समर्थन में कई राजनीतिक दलों और ट्रेड यूनियन हैं। बता दें कि, सरकार से कई दौर की बातचीत फेल होने के बाद किसानों द्वारा भारत बंद बुलाया गया है। बुधवार (9 दिसंबर) को सरकार और किसानों के बीच अगले दौर की बातचीत होगी।

पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और ओडिशा में किसानों के भारत बंद का असर देखा जा रहा है। महाराष्ट्र के बुलढाणा के मलकापुर में लोगों ने रेल रोक दी। रेलवे ट्रैक पर उतर कर प्रदर्शन किया। वहीं, ओडिशा के भुवनेश्वर में रेल रोकी गई। लोगों ने ट्रैक पर उतर प्रदर्शन किया। वहीं, कोलकाता में भारत बंद के समर्थन में प्रदर्शन कर रही लेफ्ट पार्टियों ने जादवपुर में रेल रोक दी है।

किसानों के भारत बंद के बीच आज भी दिल्ली के कई बॉर्डर और रास्ते बंद हैं। इस संबंध में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, किसी भी यातायात के लिए टिकरी, झारोदा बॉर्डर, धनसा बंद हैं। बदुसराय सीमा केवल हल्के मोटर वाहनों जैसे कारों और दोपहिया वाहनों के लिए खुली है। झटीकरा सीमा केवल दोपहिया यातायात के लिए खुली है।

Available open borders to Haryana are – Daurala, Kapashera, Rajokri NH 8, Bijwasan/Bajghera, Palam Vihar and Dundahera borders: Delhi Traffic Police#FarmersProtest — ANI (@ANI) December 8, 2020

भारत बंद का सबसे ज्यादा असर 11 राज्यों में दिख सकता है। इन राज्यों की सरकारों ने इस बंद का समर्थन किया है। इन राज्यों में पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, आंध्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड, दिल्ली शामिल हैं।

जानिए भारत बंद पर लाइव अपटेड:

पंजाब के अमृतसर में भारत बंद के समर्थन में दुकानें बंद दिख रही हैं। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव ने कहा, “दुकानें लगभग बंद हैं, इमरजेंसी सेवा बहाल है। लोग अपने मन से शटर बंद कर रहे हैं।”

बंगाल में भी भारत बंद का असर देखा जा रहा है। कोलकाता के जादवपुर रेलवे स्टेशन पर लेफ्ट पार्टियों ने प्रदर्शन किया है। रेलवे ट्रैक पर उतर कर रेल रक दी है।

West Bengal: Left political parties protest on the railway tracks at Jadabpur Railway Station in Kolkata & stop a train, in support of today's #BharatBandh by farmer unions. pic.twitter.com/7Kn6avKGGM — ANI (@ANI) December 8, 2020

कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सिंघु बॉर्डर पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। किसान यूनियनों ने आज कृषि कानूनों के खिलाफ भारत बंद का आवाह्न किया है, जिसका असर पूर देश में देखा जा रहा है।

Heavy deployment of security at Singhu border (Haryana-Delhi border). The farmers' protest at the border entered 13th day today. Farmer Unions have called #BharatBandh today, against the Central Government's #FarmLaws pic.twitter.com/8KA6gam3oJ — ANI (@ANI) December 8, 2020

आंध्र प्रदेश में भी लेफ्ट पार्टियों ने केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ विजयवाड़ा में विरोध प्रदर्शन किया।

विशाखापट्टनम में लेफ्ट पार्टियों ने विरोध प्रदर्शन किया।

Andhra Pradesh: Left political parties stage a protest in Vijayawada, in support of today's #BharatBandh called by farmer unions, against Central Government's #FarmLaws. pic.twitter.com/PsbrFNxlaL — ANI (@ANI) December 8, 2020

ओडिशा में लेफ्ट पार्टियों, ट्रेड यूनिय और किसानों ने भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया और रेल रोक दी है।

Odisha: Left political parties, trade unions and farmer unions stop trains at Bhubaneswar Railway Station. Farmer Unions have called #BharatBandh today, over Centre's #FarmLaws. pic.twitter.com/C63X69FSlE — ANI (@ANI) December 8, 2020

महाराष्ट्र में भारत बंद का असर देखने को मिला है। बुलढाणा के मलकापुर में स्वाभिमानी शेतकरी संघटना से जुड़े लोगों ने रेल रोक दी और रेलवे ट्रैक पर आ गए। इसके मौके पर पहंची पुलिस ने रेलवे ट्रैक को खाली कराया और विरोध कर रहे लोगों को हिरासत में ले लिया।