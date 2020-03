देश की राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा की एक सोसायटी में कोरोना वायरस से एक व्यक्ति संक्रमित पाया गया है, जिससे यहां कुल संक्रमित मामलों की संख्या पांच हो गई है। नोएडा की सोसायटी में कोरोना पॉजेटिव मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया। इस सोसायटी को दो दिन के लिए सील या लॉकडाउन कर दिया गया है, अब न यहां कोई अंदर आ सकेगा, न कोई बाहर जा सकेगा।

जिला अधिकारियों ने शनिवार (21 मार्च) को बताया कि यह व्यक्ति सेक्टर-74 में सुपरटेक केपटाउन में रहता है और जिला प्रशासन ने रिहायशी सोसायटी को संक्रमण मुक्त करने के लिए शनिवार सुबह 10 बजे से सोमवार को सुबह सात बजे तक बंद करने की घोषणा की है। इस सोसायटी में हजारों लोग रहते हैं। जिला मजिस्ट्रेट बी एन सिंह ने एक आदेश में कहा, ‘‘इस अवधि के दौरान किसी को भी बेहद आवश्यक स्थिति के अलावा सोसायटी में अंदर आने या बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।’’

Gautam Budh Nagar: One person tests positive for Coronavirus in Supertech Capetown Society located in sector 74. Gautam Budh Nagar DM BN Singh orders sealing of the society premises from today till March 23. Residents of the society ordered to remain at their residence.

