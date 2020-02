दक्षिण पश्चिम दिल्ली के किशनगढ़ गांव में महरौली विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक नरेश यादव के काफिले पर मंगलवार देर रात कुछ अज्ञात लोगों ने गोलियां चला दी। इस हमले में आप के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। नरेश पर गोलियों से हमला उस वक्त हुआ जब वह चुनावी नतीजे आने के बाद मंदिर से वापस लौट रहे थे।

पुलिस ने बताया कि नवनिर्वाचित विधायक और उनके समर्थक विधायक के निर्वाचन क्षेत्र महरौली में एक मंदिर में पूजा-अर्चना कर लौट रहे थे। सूत्रों के अनुसार महरौली के विधायक के काफिले पर सात गोलियां चलाई गईं। पुलिस ने बताया कि घटना में घायल हुए एक व्यक्ति को नजदीक के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया।

Delhi: Delhi: Shots fired at the convoy of Naresh Yadav, Aam Aadmi Party (AAP) MLA from Mehrauli on Aruna Asaf Ali Marg, last night. One party volunteer lost his life while another has been injured in the incident. pic.twitter.com/UREQkDVEkB

आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजय सिंह ने दावा किया कि पार्टी स्वयंसेवक अशोक मान की हमले में मौत हो गई। उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘ महरौली से विधायक नरेश यादव के काफिले पर हमला अशोक मान की सरेआम हत्या… मंदिर से दर्शन करके लौट रहे थे नरेश यादव।’’

आप के सोशल मीडिया प्रभारी अंकित लाल ने ट्वीट किया, ‘‘आप विधायक नरेश यादव और उनके समर्थकों के काफिले पर गोलियां चलाई गईं… दूसरी कार में सवार बदमाशों ने फोर्टिस के पास उनपर गोलियां चलाई। एक व्यक्ति की मौत और एक घायल।’’ थोड़ी देर बाद उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘काफिले पर पीछे से हमला हुआ था। दो साथियों को गोली लगी। इस हमले में अशोक मान जी की मौत हो गई, हरेंद्र जी घायल हैं। हरेंद्र जी के पैर में गोली लगी है और वह फोर्टिस अस्पताल में भर्ती हैं। वह खतरे से बाहर हैं।’’

दक्षिण पूर्व के एडिशनल डीसीपी इंगित प्रताप सिंह के मुताबिक, “जांच में खुलासा हुआ है कि हमले में एक ही शख्स शामिल था और उसके निशाने पर AAP विधायक नरेश यादव नहीं थे। हमलावर विशेष रूप से उस व्यक्ति को निशाना बनाने के लिए आया था, जिसकी मौत हो गई।”

Southwest Addl DCP Ingit Pratap Singh on firing on the convoy of AAP MLA, Naresh Yadav last night: The investigation so far reveals that there was one assailant. Naresh Yadav wasn't the target.The assailant had specifically come to target the man who was shot dead (AAP volunteer) pic.twitter.com/Kzxc06hVZy

