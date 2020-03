भारत में कोरोना वायरस से एक और मौत, अब तक कुल तीन लोगों ने तोड़ा दम

भारत में कोरोना वायरस की वजह से एक और मौत का मामला सामने आया है, इसके साथ ही भारत में इस वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर तीन हो गई है। तीसरी मौत की पुष्टि मंत्रालय की ओर से की गई है। यह मौत महाराष्ट्र में हुई है। वहीं, तेजी से फैल रहे इस वायरस को रोकने के लिए कई राज्यों ने स्कूलों, कॉलेजों, सिनेमाघरों को बंद कर दिया है और ज्यादातर सार्वजनिक कार्यक्रम भी रद्द कर दिए गए हैं।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई के कस्तूरबा अस्पताल में एक 64 साल के मरीज की कोरोना वायरस (COVID-19) से मौत हो गई है। कोरोना वायरस के मामले आए दिन भारत में बढ़ रहे है और इस वायरस के कारण भारत में पहले भी दो मौतें हो चुकी है। महाराष्ट से पहले एक व्यक्ति की मौत कर्नाटक और दूसरे की दिल्ली में हुई थी। बता दें कि, भारत में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले महाराष्ट्र में ही सामने आए है।

देश के कई राज्यों से कोरोना वायरस के नए मामले सामने आने के बाद संक्रमित लोगों की संख्या मंगलवार (17 मार्च) को बढ़कर 125 हो गई। इसमें 22 विदेशी और दिल्ली तथा कर्नाटक में कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले दो लोग शामिल हैं। दिल्ली में अब तक इसके सात मामले सामने आए हैं और उत्तर प्रदेश में एक विदेशी नागरिक समेत 13 लोग इससे संक्रमित पाए गए हैं।

Mumbai: Maharashtra Health Minister Rajesh Tope holds an urgent meeting on #Coronavirus. He is meeting leaders from the corporate and health sector; One Covid-19 patient has passed away in Mumbai today. pic.twitter.com/m7Xva1W1JI

— ANI (@ANI) March 17, 2020